本港騙案續升　蕭澤頤指收內地官員電話可冚線：我保證101%係騙案

本港騙案不斷，新界北總區防止罪案辦公室今日（3日）舉行「新界北防罪聯盟嘉許禮」，警務處處長蕭澤頤表示，市民如收到自稱「內地官員」電話，已經可以掛線，明言「如果最終真係有嘢，你嚟搵我，我保證嗰個一定係騙案，101%係騙案。」



新界北總區防止罪案辦公室主任黃長興表示，「新界北防罪聯盟計劃」已得到 37 間企業及機構支持，透過聯盟成員派發超過 20 萬張防騙資訊單張。



警務處處長蕭澤頤表示，市民如收到自稱「內地官員」電話，已經可以掛線，明言「如果最終真係有嘢，你嚟搵我，我保證嗰個一定係騙案，101%係騙案。」（警方提供相片）

蕭澤頤在嘉許禮上表示，本港去年錄得1.7萬宗騙案，當中三成屬網購騙案，投資、網戀及電話騙案亦不時發生，他又指，詐騙案數字上升是全球趨勢，提醒市民若收到自稱是內地官員的來電，不必理會。

蕭澤頤：如果最終真係有問題，你嚟搵我

他表示：「警察一定會努力，但如果有相關持份者一起去幫忙，我絕對相信效果會更好。一旦對方自稱係內地官員，已經可以冚線，如果最終真係有問題，你嚟搵我，我保證嗰個一定係騙案，101%係騙案，如果對方聲稱是內地官員，大家係唔需要要擔心。」

新界北總區防止罪案辦公室今日（3日）舉行「新界北防罪聯盟嘉許禮」。（警方提供相片）

新界北首5個月3800騙案 較去年同期升

新界北總區防止罪案辦公室主任黃長興表示，新界北今年首5個月錄3800宗詐騙案，較去年同期上升，而「新界北防罪聯盟計劃(Project HERO)」至今已得到 37 間企業及機構支持，人員已為聯盟成員舉辦 36 場防騙資訊講座，累積聽眾更接近 8000 人，累計可透過聯盟成員派發超過 20 萬張防騙資訊單張。

新界北總區防止罪案辦公室於去年10月開展「新界北防罪聯盟計劃」，邀請區內不同公、私營企業及機構加入「防罪聯盟」，並透過成員協助向旗下員工及客戶發放防騙訊息，實踐「全民防罪‧守護萬家」的理念。