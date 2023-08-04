私隱專員勸籲注意「放閃」　有家長上載子女泳衣照　直播BB沖涼

私隱專員公署公布「放閃家長須知」，私隱專員鍾麗玲今日（4日）表示，留意到家長會在社交平台「放閃」，甚至將子女泳照及沖涼片段放上網，「有啲着泳衣、BB沖涼無着衫，好得意，但唔理想」，希望家長將心比己，尤其踏入旅遊季節，家長要提高警覺，不要發布侵犯私隱的內容。



私隱專員鍾麗玲在電台節目表示，不少家長會在社交平台「放閃」，分享子女日常生活及影片，甚至全程直播放上網，有機會令子女被評頭品足，甚至發生欺凌，留下負面影響。

鍾麗玲指出，有家長甚至將子女泳衣及沖涼照放上網，「有啲着泳衣、BB沖涼無着衫，好得意，但唔理想」，她指私隱署暫時以勸喻方式，希望家長提高警覺，明白子女都有私隱，「將心比己，子女長大後見到，都唔係咁開心。」但她強調個案不能一概而論，泳衣照要視乎子女年紀及曝露程度。

家長上載班級成績表披露他人資料

鍾表示，聯合國人權理事會近年發表報告，關注在發達國家有八成兩歲以下小孩留有數碼足跡，美國有個案因直播一家五口生活，引發保護兒童機構聯署，要求執法機關介入調查個別YouTube頻道的家長。

鍾麗玲又提到，曾接獲投訴有家長上載班級成績表，披露他人資料，「顯示埋同學成績，無遮名」，私隱署要求相關網站移除資料。