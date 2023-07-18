47歲男涉披露前同事兼債仔資料網上負評　涉違起底罪被私隱署拘捕

個人資料私隱專員公署今日（18日）在新界區拘捕一名涉違「起底」罪的47歲男子，公署指，被捕人在2021年尾至2023年初被事主多次借款，兩人其後就是否已全數還款發生糾紛，被捕人在2023年1月至3月期間，在社交媒體平台的公開討論群組及個人帳戶內先後發布了合共14條包含該名事主的個人資料訊息，並作出負面的評論。公署指，被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。



私隱專員公署今日（18日）公布，拘捕一名因金錢糾紛涉嫌「起底」男子。（資料圖片）

私隱專員公署今日在新界區拘捕一名47歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經前同事的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

調查顯示，事主於2021年尾至2023年初曾與被捕人士共事，期間事主曾數次向被捕人士借款，兩人其後就事主是否已全數還款發生糾紛。2023年1月至3月期間，被捕人士在一個社交媒體平台的公開討論群組及個人帳戶內先後發布了合共14條包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。

事主被披露的個人資料包括中文姓名、英文姓名、部份香港身份證號碼、居住屋苑及大廈名稱及照片。 私隱專員公署指，被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。