mRNA之母Karikó：科學家難做完美母親　港發展科研須先做好託兒

躲在柱後，與攝影記者玩「捉依因」，在拍照時站不定，不時做出鬼怪表情，眼前這位是年屆近七旬、已抱孫的mRNA疫苗創始人Katalin Karikó，完全沒有科學家沉悶的刻板印象，保持童真和頑皮。

Karikó說，成為科學家的首要條件，是要保持好奇心，在挫敗後仍要保持熱誠。30年科研生涯的背後，是要放棄做完美母親，坦承難陪伴女兒走過每一段成長路，只能做榜樣，而她的女兒成為兩屆奧運金牌得主，或許是「有其母必有其女」最佳寫照。她建議，若港府有意發展創科，應先做好託兒服務，協助女科學家兼顧定庭和事業，能無後顧之憂地走入實驗室。



埋首冰冷的實驗室逾三十載，青春年華均奉獻給mRNA療法，Katalin Karikó說，帶她走到現時成就的，是她仍保持兒時的好奇心，「不要想得太複雜，例如實驗，單純地觀察。我父親是個屠夫，我自小已看過動物的內在結構，我姊妹看到會跑走，但我會留下來盯着，是甚麼造就一隻動物。我也一直想知道，在沒有通電的情況下，甚麼令到事物移動，我也不知道為何我將電力看成魔法，但若無電力又會發生甚麼事呢？」

發現問題、找出答案，路途並非一帆風順，Karikó認為，要做好科學，就是要不斷備受挑戰，憑着熱誠，再次站起來。

你必須做一些沒有人做過的事情，這是科學家的起步點，最重要的是，在成功來臨前，每次失敗後，都要保持往日的熱誠，所以當你失敗倒下，便要再次站起來，然後繼續苦幹，甚至要更堅韌。 mRNA疫苗創始人Katalin Karikó

她續指，研究員成為專家後，肩上要背負更大的責任：「專家應要準備好前往任何需要到他們的地方，不論是甚麼地方，以解構出了甚麼事故，作出定位、治療和提供所需的東西，無論專家們身處哪一個角落。」

在刻板的實驗室內，度過逾30年寒暑與高低起伏，年近古稀的Karikó也曾感到疲累，不時告訴自己「這是最後一次了」，10年前，她更想過離開定居數十年的美國賓夕法尼亞州，拋下家人出走。但現時成為世界知名科學家，自由自在生活仍未是時候：「我有計劃做其他事，我也有家人，我有孫兒，今年6月，我花了三周與他們共處，但現在我又再化身視像婆婆（Skype grandma）。」

Katalin Karikó的女兒Susan Francia為兩屆奧運金牌得主。（Susan Francia fb圖片）

我希望跟其他女性科學家說，不用試着成為完美的母親、完美的妻子和女兒，不論在人生中甚麼崗位，例如最好的鄰居，你也不會是完美，這是沒問題的。 mRNA疫苗創始人Katalin Karikó

她形容科學家並非「家庭友善」（family-friendly）的工作，但女科學家不需要將所有責人攬上身，只要珍惜與孩子相處的時間，便已盡母親的責任，最終培育女兒Susan Francia成為兩屆奧運金牌得主，印證其理論：「當我與女兒共處時，都是美好的時光（quality time），有些人沒有工作、常常在家，但仍不會與孩子渡過美好的時光，我不知道為何，但女兒看到我努力工作，她也會學習努力。」

8月4日，中大頒授榮譽理學博士學位予Katalin Karikó後，Karikó（左）主持傑出學人講座，中大醫學院副院長（研究）盧煜明（右）主持問答環節。（中大提供）

香港正計劃發展成國際創科中心，被問到會對港府提出甚麼建議，Karikó提到，以往在匈牙利，她可以將女兒放在託兒中心，中心內有註冊護士、兒科醫生，我不用為女兒的疫苗接種、健康等奔波，讓所有女士都可以專心從事科研，故港府亦應在發展創科中心的同時，提供高質、可負擔託兒服務，讓所有母親都可以無後顧之憂地做研究，讓科學界有更多不同想法的人貢獻。

她亦說，在中文大學看到很好的設備和校園環境，亦看到有理想的年輕人，中文大學醫學院副院長盧煜明去年更獲得「拉斯克獎—臨床醫學研究」，是臨床醫學界最高殊榮，可見香港的環境不俗，而中國亦已追趕上來， 有不少高質論文和科學研究，對香港未來科研之路有信心。

2021年2月27日，首批BioNTech復必泰疫苗運抵香港。（資料圖片/政府新聞處提供）

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