科技園公司創科培育計劃畢業典禮　437間公司畢業創歷年新高

近年本港大力推動創科企業發展，科技園公司今日（13日）舉行「Ideation及創業培育計劃畢業典禮」，共有473間初創公司參加，從3個不同的培育計劃畢業。參加的初創公司能透過計劃獲得資金、培訓、指導及推廣等支持，為初創公司將產品構思發展成商品。有參加者指透過計劃提供的豐富資源，研發出便攜式的眼底攝影儀，望將來普及化。



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初創公司來自世界各地 三個培育計劃提供資金

參加的初創公司除了本地，亦有來自中國、印度、加拿大、美國、意大利、韓國等地，涵蓋生物科技、資訊通訊、電子及綠色科技等行業。科技園公司為處於不同發展階段的初創公司提供3個不同的培育計劃，包括Ideation、創科培育(Incubation)及生物醫藥科技培育計劃(Incu-bio)。

當中，Ideation 計劃會在一年內為初創企業提供創業支援，及10萬元的種子資金；創科培育計劃會在三年內提供各方面的支援，及129萬元的資金資助；生物醫藥科技培育計劃會在四年內提供先進實驗室作研發，以及高達600萬港元的財政支援。

眼科診斷初創企業便攜式眼底攝影儀

有透過生物醫藥科技培育計劃受惠的眼科診斷初創企業，研究出便攜式的眼底攝影儀。C-Mer RainsOptics Limited 行政總裁及聯合創辦人黎浩樺表示，傳統的眼底攝影儀以往體型較大、操作難，從而很多行動不方便的病人都不能及時得到診斷。發明是次產品，他形容是希望更加「貼地」，可以在不同的環境中使用，例如為院舍中行動不便的長者作眼底篩查，再配合遙距診症提高診斷的效率，及早治療。

他指是次培育計劃最大的幫助是園區提供的豐富資源，如設備、高規格的實驗室等。他表示，目前會「邊做邊摸索」，以確保產品安全性為先，他亦期望日後該產品能在發展中國家、大灣區普及，將眼底的毛病減到最少。

SuperBamboo 聯合創辦人 Andy Ong 表示，普通竹枝的強度不足及形狀所限，令它很難在市面上廣泛使用，公司研發出特殊的加工技術，使竹枝變為更強硬的物料。（呂婉怡攝）

綠色科技初企研發「超級竹」 用於建築、裝修

有綠色科技初創公司研發出特殊的加工技術，使普通竹枝變為可用於建築、裝修等用途的「超級竹」（SuperBamboo)。SuperBamboo 聯合創辦人Andy Ong表示，團隊發現竹的生長速度快，不會有原料缺失的問題出現，唯普通竹枝的強度不足及形狀所限，令它很難在市面上廣泛使用，從而研發出特殊的加工技術，使竹枝變為更強硬的物料。他指，除了透過計劃得到資金，最大的幫助是透過園區得到專業人士的指導及協助。

科技園公司創科培育及企業加速計劃總監粘清澤表示，今年有高達 61% 的初創於畢業後選擇落戶科學園，指將繼續支持香港及國內的年輕人創業，推動創新科技的發展。