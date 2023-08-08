餐廳涉仿《哈利波特》場景經營　官裁華納勝訴　頒令禁制侵權行為

位於旺角的樓上餐廳「9 3/4 Cafe」被指以電影《哈利波特》為主題，並以電影的場影和道具作賣點，遭持有相關商標的華納兄弟娛樂公司，入稟控告侵權。案件今(8日)在高等法院審理，多名被告缺席聆訊。原告方陳詞指，被告作多項侵權和假冒行為，包括餐廳中的其中一個佈置，為半部手推車穿過牆內。原告方指屬抄襲《哈利波特》中的「9 3/4 」月台。而法官聽取陳詞後，認為被告多出侵權行為，頒令禁止被告作侵權行為、註銷「9 3/4 Cafe」的商標等。



原告為華納兄弟娛樂公司，被告為D.K.A.J Limited經營的「9 3/4 Cafe」，以及四名公司董事程啟廉、曾朝陽、溫展揚和梁展熙。原告和第三、五被告已達成和解，而是次審訊只處理第一、二和五被告的案情，而所有被告今缺席聆訊。

指餐牌中有「海格」和「麻瓜」等 侵害原告持旳商標

原告的代表大律師今陳詞指，餐廳的名字「9 3/4 Cafe」，其中「9 3/4 」是《哈利波特》中的重要場景。原告方繼而列舉出被告方的多項侵權和假冒行為，包括餐牌中有「海格」和「麻瓜」，均屬原告持有的商標。此外，餐廳中有一項佈置，為半部手推車穿過牆內，原告指雖然其設計和電影情節不是完全一樣，但重要元素如手推車、行李等亦有出現，認為亦屬侵權行為。

原告方透露，曾就被告的侵權行為於2017年發信，但對方回覆稱需時處理，但同時把「9 3/4 Cafe」的商標註冊。

涉案餐廳的設計和佈置：

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法官認為被告出侵權和假冒行為

法官聽取陳詞後，指被告未獲授權使用「9 3/4 Cafe」是出於惡意(bad faith)，並認為此會令公眾誤會，餐廳是獲授權。法官最終應原告方的要求，宣告被告的商標註冊無效。法官亦同意被告作出侵權和假冒行為，包括涉案佈置是抄襲《哈利波特》的9 ¾ 月台。

法官又指，次被告有份參與餐廳的設計和佈置。而第四被告亦是首被告的董事，首被告除經營涉案餐廳，沒有其他業務，法官認為第四被告亦知悉相關侵權行為，裁定他亦有相關法律責任。

案件編號：HCIP 67/2019