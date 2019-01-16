以《哈利波特》作主題餐廳被指侵權　要求禁用「變身水」等菜名

旺角一間樓上餐廳「9 3/4 Cafe」涉以小說和電影《哈利波特》為主題，遭華納兄弟娛樂公司入稟高等法院控告侵權並索償。華納兄弟要求禁制餐廳使用「HARRY POTTER」和「霍格華茲」等商標，亦不可使用相關場景，以及使用「麥教授的魔法沙律」和「呼呼，前咒菜(菜菜現)」等菜式名字。

名為「9 3/4 Cafe」的餐廳是以小說及電影《哈利波特》作主題。（9 3/4 Cafe facebook圖片)

原告為華納兄弟娛樂公司，被告為D.K.A.J Limited經營的「9 3/4 Cafe」，以及程啟廉、曾朝陽、溫展揚和梁展熙。

要求禁用霍格華茲、麻瓜等商標

原告在入稟狀指，被告侵犯原告在港註冊的商標，要求對方賠償。原告要求法庭頒令，被告不可侵犯原告的多個商標，包括「霍格華茲」、「海格」、「麻瓜」、「哈利波特 鳳凰會的密令」和「HARRY POTTER」等。

（資料圖片／梁鵬威攝）

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要求禁用變身水等菜名

原告亦要求法庭頒令，被告不可再使用「9 3/4」名義經營，以及禁制對方使用多項菜式名字，包括「火閃電」、「變身水」、「麻瓜飲料」和「麥教授的魔法沙律」、「呼呼，前咒菜(菜菜現)」等。此外，原告又要求被告不可使用「霍格華茲學校」等場景。

案件編號：HCA79/2019