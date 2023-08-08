美食博覽下周四開鑼　勝出遊戲可獲500罐鮑魚　展商推一毫子雞煲

由貿發局舉辦的美食博覽將於下周四起一連五日（17 至21 日）在會展中心舉行，包括美食商貿博覽、香港國際茶展、美食博覽、美與健生活博覽及家電·家居等五項展覽，匯聚超過 1,700 家展商，為公眾帶來環球美食和時尚潮流產品，提供一站式的採購及購物盛會。



下月迎中秋（9月29日），大班推出新款的檸檬爆脆冰皮月餅及蛋奶素月餅，估計通關後會吸引更多內地旅客光顧。安記海味則推出「$1 『鮑．情．尋』」活動，勝出組別可獲得500罐即食鮑魚。還有參展商推出「一毫子雞煲」以及抽獎贏雙人泰國曼谷機票的優惠。



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匯聚近100家美食展商 嘗冰島乳酪雞尾酒雪條

第33屆美食博覽設有「公眾館」及「尊貴美食區」，提供全球各地的特色佳餚美食及餐飲選擇，將一連五天 （8月17至21日）開放子公眾參加。「尊貴美食區」匯聚近 100 家展商，展示來自亞洲及歐美等地的精品佳餚，帶來各式甜品、有機綠色食品及各地精品咖啡等。今年更新設「醇酒．醉人」主題，引進各地的醇酒佳釀外，亦特設「韓味道」專區，讓韓食愛好者緊貼韓國飲食潮流及文化。

至於「公眾館」的「美食薈萃廊」網羅 30 多間家喻戶曉的知名品牌，包括美心、大班、日清、壽桃、道地、奇華、榮華及四洲等。其他特色美食和餐飲還有冰島乳酪、100%人手製造的罐頭包裝蛋糕、來自荷蘭的雞尾酒雪條、韓國有機膠原蛋白啫喱，和香港製造的黑松露意式雪糕等。

大班料通關後內地旅客購買月餅增多

下月將迎中秋，大班冰皮月餅在今年推出新款「爆脆系列冰皮月餅」檸檬爆脆冰皮，以及為喜歡蛋奶素食人士的「找素系列冰皮月餅」。

大班麵包西餅副總經理（營業部）羅潔娥相信今年通關後會有更多內地旅客來購買月餅，並保守估計人數比上年將有雙位數字的增長。

大班為滿足喜歡蛋奶素食人士，更推出了「找素系列冰皮月餅」。（夏家朗攝）

安記海味搞遊戲 勝出可贏500罐即食鮑魚

安記海味則推出「$1 『鮑．情．尋』」，將設置2.4米高「鮑．情．尋」摩天輪，每名參加者最少可以攞到50罐鮑魚回家。參加者須以最快時間在波波池尋找出安記鮑魚吉罐，並在摩天輪貼上50字樣。活動僅限首日頭九位在場外排隊購票進場的參觀人士，並分成三隊，每隊三人，勝出組別可獲得500罐即食鮑魚，其他組別則獲150罐。

一毫子雞煲 抽獎贏雙人泰國曼谷機票

另外，樂婷媽媽推出「一毫子雞煲」，參加者需要自備輔幣；焗焗雞亦推出「自由叫『雞』」優惠，即參加者隨意出價購買焗焗雞一份。兩項優惠活將於展會首兩日（17至18日）中午12時舉行，每日限量15份。凡於樂婷媽媽或焗焗雞購物滿380元可享幸運輪抽獎，有機會贏得頭獎雙人來回泰國曼谷機票一套。

樂婷媽媽推出「一毫子雞煲」，參加者需要自備輔幣。（夏家朗攝）

麻辣雞尾酒 百年古樹豆咖啡

除各式美食，還有不同特色飲品。Bottoms Up以玩味為核心概念創造一系列手工瓶裝雞尾酒，選用不同的原材料，甚至有麻辣口味，突破味道的界線。Mr.Putu 則獨家引入古樹豆咖啡，源自印尼作為荷蘭殖民地時代已埋下種子的古老咖啡樹，採用黑蜜處理，醇度更高。

美食商質博覽匯聚20國家最新食品

美食商質博覽除開放予業内買家入場採購，在8月19日將同時開放予公眾及貿易買家。博覽將展示來自20個國家及地區的美食飲料，並設有21 個展館，包括印尼、日本、韓國、墨西哥、波蘭、泰國及中國內地的多個省份如福建、黑龍江、湖南、吉林、四川和浙江等，各地展商會帶來當地最新的食品、服務及科技，例如韓國健康風味醬醃海鮮、新加坡無糖燕麥奶傳統咖啡、波蘭特色果味伏特加，以及「中醫藥與健康食品」展區的雲芝精華產品等。

18場星級名廚烹飪示範

另外，今屆博覽有 18 場星級名廚烹飪示範，包括「紅棉」行政總廚邵德龍、「潤」中餐廳行政中菜總廚洪志光、「富臨飯店阿一鮑魚」行政總廚黃隆滔、「念川居」行政總廚(點心)陳世輝、「悦」行政總廚歐陽松基以及 「Clarence」創辦人 Olivier EIZer 等。

國際茶展設10個展館 免費試飲得獎名茶

另外，香港國際茶展亦會在8月19日將同時開放予公眾及貿易買家。展内設有 10個展館，包括首次參展的肯亞展團，以及載譽歸來的斯里蘭卡、以及中國內地的福建、貴州、湖南、江蘇等展團，展出各地名茶、茶產品及茶具，特色產品包括現代版潮州功夫茶、濃縮奶茶及日本手工鐵壺等。大會亦舉行「香港國際茶展名茶比賽」，入場人士可在當日早上免費試飲得獎名茶，一嚐名茶風韻。

安哥主持名廚對話 旦哥分享保健養生秘訣

此外，資深傳媒人陳圖安（安哥）將於8月19日主持一場「名廚對話」，由了位城中名廚分享煮食及飲食心得和秘訣。第7屆美與健生活博覽將展示一系列美妝、美容、美髮、健美及保健產品，屆時鄭丹瑞（旦哥）及一眾嘉賓更會分享保健和餐生知識。

每日抽獎 送160多張購物優惠券

展會期間每天會舉行幸運大抽獎，獎品包括酒店住宿及自助餐禮券、家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品和健身課程等。只要憑單一收據消費滿港幣 200 元即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次。

大會同時送出 160多張購物優惠券。另外，大會亦推出自備餐具額外賞，鼓勵大家自備餐具支持環保，屆時有多家展商會提供額外優惠給自備餐具的人士。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，預計疫後復常後，會有更多本地市民或海外旅客參加博覽，期望比往年增入場人數長約10%。（夏家朗攝）

貿發局副總裁張淑芬：期望入場人數增10%

香港貿發局副總裁張淑芬表示，預計疫後復常後，會有更多本地市民或海外旅客參加博覽，期望入場人數比往年增長約10%，加上第二期消費券推出，亦會吸引更多人來消費。對於日本政府排放核廢水會否影響食品安全，她則指來自不同國家的食品都須符合食品入口條例及參展商守則。被問及恢復通關及正值暑假如何影響入場人次，她則指有信心，因為除了活動宣傳，亦留意到書展期間，港鐵會展站多了很多北區及深圳居民人流。

購票方面，電子入場券可透過AlipayHK 及内地支付寶手機應用程式，每筆交易可獲港幣或人民幣 3元的折扣優惠；亦可以於 01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K 便利店及八達通手機應用程式購買。

各項展覽開放日期、時間及票價：



美食商貿博覽、香港國際茶展

開放予貿易買家：8月17日至18日（星期四至星期五）

開放子貿易買家及公眾：8月19日（星期六）

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽

8月 17日至21日（星期四至星期一）

國際現代化中醫藥及健康產品會議

8月17日至18日（星期四至星期五）

地點：香港會議展覽中心

票價：

每位港幣30元

* 美食博覽公眾館及尊貴美食區、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2023預售門票：每位港幣36元

備註：公眾人士使用 2023 年 8月19 日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展

* 「上午進場票」優惠：8月17、18及 21日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣 10元（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶或八達通即時付費人場）

* 「晚間進場票」優惠：8 月17、18、19及20 日（星期四至日）晚上6時入人場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHk、支付寶或八達通即時付費入場）

* 傷健人士票價：港幣 10元（可追加票價港幣 10 元以參觀同日的「尊貴美食區」）；備註：需出示由勞工及福利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶或八達通即時付費人場）

* 訪港人士票價：港幣 20 元（包 「尊貴美食區」套票為每位港幣 30元）備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票

* 3歲或以下小童及 65 歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場