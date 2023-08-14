美食博覽2023｜門票獨家半價+必試熟食+$1優惠名單｜附購票連結

每年一度的美食博覽（美食展）將會在2023年8月17至21日一連5日於灣仔舉行。適逢防疫措施廢除，今年美食博覽恢復即場試食活動，亦有多間海外企業再次來港設攤，部份商家更推出低至$0.1的產品優惠。只要一張門票，大家便可以嘗試或購買逾1,700家商戶、來自20個國家的美食，美食展門票優惠可參閱以下內文。



由香港貿易發展局主辦的美食博覽，將於8月17至21日期間一連5日於灣仔香港會議展覽中心舉行，一如以往，美食展勢成大眾在暑假時的購物消閒好去處。美食博覽設多個展館，網羅環球特色美食和餐飲，當中包括公眾館和尊貴美食區。此外，同場更設有家電．家居．博覽、美與健生活博覽。只需一張門票，便能同時參觀多個展覽。

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美食博覽2023（圖片來源︰香港貿發局）

美食博覽商品低至$0.1起 福袋涵蓋多種食品抵買

談到美食博覽，不少人霎時會想起不同的產品優惠。在展覽裡，$1優惠「全場至抵」的說法經已過氣，有商戶推出更化算的$0.1優惠。在博覽的首2日，「焗焗雞」推出$0.1雞煲優惠，每日首15份急凍雞煲只售$0.1。而買滿$380的客人，更可得到大抽獎的機會，隨時贏走來回泰國的雙人機票。

美食博覽$1產品優惠商戶名單

東香醉：$1 東北米（每日限量10份）、粟米（每日限量10份）、米粉（每日限量10份）

五豐：$1 玫瑰露酒（每日限量100支）

鮑魚王：$1 精裝紅燒鮑魚（每日限量30罐）

合泰海產：$1 迷你佛跳牆（每日限量10份）



▼可以邊走邊吃的$1產品▼

除了極度優惠產品，涵蓋多種食品的福袋亦相當抵買。人氣日本食品品牌——日清推出3款福袋，福袋裡盛載著薯片、即食麵、乳酷、麥片等多種不同款式的食品，一袋滿足不同人的口味，最低價的福袋只需要$50。

各國產品雲集 本港自家製雪糕/汽水值得捧場

在出入境政策復常下，今屆美食博覽2023的海外參展商與產品比去屆多。海外送港的美食包括來自荷蘭的雞尾酒冰棒、來自台灣的植物豬肉蘿蔔絲千層烤餅、來自南韓的「福順都家」自然發酵米酒、來自日本的月光米、梅酒、柑酒，以及來自泰國的果汁吱吱冰等。

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至於本地特色產品，有融入檸檬、紅豆等配料的米水、月餅、龍蝦酒、肉丸等，亦由有香港高等教育科技學院（Thei）研發的無酒精啤酒——「Shake Shake啤」。

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此外，有多款香港產的商品值得捧場，包括「珍菌天下」的黑松露意式雪糕與「閣樓釀造」自行製作、加入了辣椒的「勁辣薑汽水」、「草本湯力水」、「有汽香水檸檬鐵觀音」等。

美食博覽2023｜熟食專區

▼可以邊走邊吃的海外美食▼

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▼可以邊走邊吃的本地美食▼

美食博覽2023快閃優惠

美食博覽門票優惠2023

門票分了上午、晚間及套票，最低人均$10可以進場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽。如果只購買上午及晚間門票，可到會場入口或用八達通即時付款；套票或獨立門票可到全線全線7-11/ OK便利店及八達通 App購買！票務合作夥伴01 空間提供門票優惠。

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（圖片來源︰香港貿發局）

美食博覽2023門票種類︰

1.美食博覽上午進場票 (只適用於 8 月 17, 18 及 21日期間中午 12 時前進場) / 晚間進場票 (只適用於 8 月 17 至 20日期間下午 6 時後進場) ：每位HK$10

2.美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽2023門票

每位HK$30 -半價購買門票

3.美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽 2023 套票

每位HK$36（早鳥17/8前購買）半價購買門票

4.美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽 2023 套票

每位HK$40 (17-21/8購買)半價購買門票

購票連結｜半價購買門票

*小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。每日展覽會關閉前45分鐘終止參觀人士進場。

美食博覽2023時間表

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美食博覽2023 詳情

日期：2023年8月17至21日（星期四至星期一）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

8月17日至8月20日：10:00-22:00

8月21日 ：10:00-18:00

