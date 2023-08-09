放寬10個指定節日慶祝活動噪音規限　晚上11點至凌晨1點可辦活動

政府建議修訂《噪音管制條例》，放寬節日慶祝活動的噪音規限，包括元旦、農曆新年、七一回歸紀念日、國慶等10個指定節日，慶祝活動可於晚上11時後當天晚上11時至翌日凌晨1時進行。



目前《噪音管制條例》的指引列明，現時晚上11時至上午7時，進行公眾娛樂活動的地方所發出的噪音不應在鄰近的「噪音感應強的地方」可以聽到。政府表示，這類活動大多於晚上11時或之前結束，近年亦有意見認為上述噪音規限過於嚴苛，亦沒賦予足夠彈性，容許節日慶祝活動可以延長至晚上11時之後。

環境保護署今日（9日）發表諮詢文件，建議修訂現有《噪音管制條例》，建議放寬節日慶祝活動的噪音規限，並將10個節日列明指定節日，容許當日慶祝活動，包括音樂、曲藝及歌唱表演的噪音水平於當天晚上11時至翌日凌晨1時，不高於「背景噪音水平」10分貝，亦即現行有關活動晚上11時前的噪音規限。

而凌晨1時至上午7時，活動發出的噪音規管維持不變，即不應在鄰近的「噪音感應強的地方」可以聽到。

10個指定節日：

1. 元旦，1月1日



2. 農曆除夕



3. 農曆年初一



4. 香港特別行政區成立紀念日，7月1日



5. 中秋節



6. 國慶日，10月1日



7. 萬聖節，10月31日



8. 聖誕節前夕，12月24日



9. 聖誕日，12月25日



10. 除夕，12月31日



可提高香港國際大都會形象

環保署於諮詢文件提及，公眾一般對節日慶祝活動產生噪音相對較為容忍，由於這些節日慶祝活動普遍在假期舉行，加上這些活動都較為短暫，所產生的影響屬暫時性，公眾對這些節日慶祝活動容忍程度一般較高。此外，活動可增添香港都市活力，有助提升香港的國際大都會形象。