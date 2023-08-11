廉署查中大｜涉案中心3000萬成立 總監羅聞亞入中大比夫段崇智早
廉署調查中大的一間醫學中心，據了解為中大校長段崇智太太羅聞亞任負責人的「心血管基因組醫學中心」。翻查資料，該中心在段崇智上任前，獲時任校長沈祖堯批出「中大校長備用基金」1,000萬元，以及呂志和創新醫學研究所批出2,000萬元成立。
羅聞亞現為中大內科及藥物治療學系和兒科學系的訪問教授。她同時是美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系教授，且是F. Sargent Cheever冠名教授。根據網上資料，她投身美國學術界約35年，曾於美國官方機構、國立衞生研究院擔任旗下中心主管逾七年。
羅聞亞為兒童心臟病學專家 曾任職美國政府衞生研究院
羅聞亞是研究兒童先天性心血管疾病的兒童心臟病學專家，1974年在美國麻省理工學院畢業，之後到洛克菲勒大學修讀博士學位。
她長年在美國學術界發展，1980年起於美國賓夕法尼亞大學任教約21年，2001年轉到美國國立衞生研究院任職旗下中心主任和實驗室主任逾7年。該院隸屬於美國衛生及公共服務部，是屬重要的生物醫學研究機構。2009年她重投學術界，於美國匹茲堡大學任職至今。
據當地媒體報道，羅聞亞與丈夫段崇智於70年代中已結婚，2009年一齊加盟匹茲堡大學，作為骨骼組織工程專家的段崇智，領導大學骨科醫學院的細胞與分子工程中心。
▼8月11日 廉政公署調查中大一所醫學中心涉貪污案▼
段崇智上任前 羅聞亞已任中大訪問教授 助籌建醫學中心
羅聞亞本身是美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系系主任，目前匹茲堡大學網站仍顯示，她擔任該學系卓越教授（Distinguished Professor）。而中大網站，則列出她是「訪問教授」（Visiting Professor）。
羅聞亞比段崇智更早到加入中大任訪問教授，2017年籌建「心血管基因組醫學中心」（Centre for Cardiovascular Genomics and Medicine），獲得「中大校長備用基金」（Vice-Chancellor Discretionary Fund）批出1,000萬元資助。當時是中大校長沈祖堯，根據章程批出「極具優勢及策略性」的研究資助，希望籌組的醫學中心為本地同華人兒童心臟病治療帶來突破。
翻查資料，中大同期亦有其他項目，獲得「中大校長備用基金」批出1,000萬元資助。2017年6月段崇智獲遴選委員會一致推薦，成為中大下任校長人選，7月獲校董會通過任命，直至2018年1月1日才正式上任。
2018年，「心血管基因組醫學中心」正式成立，羅聞亞擔任「director」（總監），隸屬於呂志和創新醫學研究所，獲該研究所撥款2,000萬元，而中心的三年經費預算約3,000萬元。