廉署查中大｜涉案中心3000萬成立　總監羅聞亞入中大比夫段崇智早

廉署調查中大的一間醫學中心，據了解為中大校長段崇智太太羅聞亞任負責人的「心血管基因組醫學中心」。翻查資料，該中心在段崇智上任前，獲時任校長沈祖堯批出「中大校長備用基金」1,000萬元，以及呂志和創新醫學研究所批出2,000萬元成立。



羅聞亞現為中大內科及藥物治療學系和兒科學系的訪問教授。她同時是美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系教授，且是F. Sargent Cheever冠名教授。根據網上資料，她投身美國學術界約35年，曾於美國官方機構、國立衞生研究院擔任旗下中心主管逾七年。



段崇智的太太羅聞亞為中大內科及藥物治療學系和兒科學系的訪問教授，她同時是美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系教授。(國匹茲堡大學網頁圖片)

羅聞亞為兒童心臟病學專家 曾任職美國政府衞生研究院

羅聞亞是研究兒童先天性心血管疾病的兒童心臟病學專家，1974年在美國麻省理工學院畢業，之後到洛克菲勒大學修讀博士學位。

她長年在美國學術界發展，1980年起於美國賓夕法尼亞大學任教約21年，2001年轉到美國國立衞生研究院任職旗下中心主任和實驗室主任逾7年。該院隸屬於美國衛生及公共服務部，是屬重要的生物醫學研究機構。2009年她重投學術界，於美國匹茲堡大學任職至今。

據當地媒體報道，羅聞亞與丈夫段崇智於70年代中已結婚，2009年一齊加盟匹茲堡大學，作為骨骼組織工程專家的段崇智，領導大學骨科醫學院的細胞與分子工程中心。

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段崇智上任前 羅聞亞已任中大訪問教授 助籌建醫學中心

羅聞亞本身是美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系系主任，目前匹茲堡大學網站仍顯示，她擔任該學系卓越教授（Distinguished Professor）。而中大網站，則列出她是「訪問教授」（Visiting Professor）。

羅聞亞比段崇智更早到加入中大任訪問教授，2017年籌建「心血管基因組醫學中心」（Centre for Cardiovascular Genomics and Medicine），獲得「中大校長備用基金」（Vice-Chancellor Discretionary Fund）批出1,000萬元資助。當時是中大校長沈祖堯，根據章程批出「極具優勢及策略性」的研究資助，希望籌組的醫學中心為本地同華人兒童心臟病治療帶來突破。

翻查資料，中大同期亦有其他項目，獲得「中大校長備用基金」批出1,000萬元資助。2017年6月段崇智獲遴選委員會一致推薦，成為中大下任校長人選，7月獲校董會通過任命，直至2018年1月1日才正式上任。

2018年，「心血管基因組醫學中心」正式成立，羅聞亞擔任「director」（總監），隸屬於呂志和創新醫學研究所，獲該研究所撥款2,000萬元，而中心的三年經費預算約3,000萬元。