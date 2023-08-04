中大段崇智病假缺席立法會　梁子穎︰一開會就病是否適合做校長？

今日（4日）召開的中大校董會修例法案委員會，中大校長段崇智以生病為由缺席會議，改由署理校長陳金樑出席，遭議員批評。



校董會主席查逸超在會上指，上周五（7月28日）收到立法會秘書處邀請段崇智出席會議的信件，但到本周二（8月1日）早上的死線仍未收到回覆。查逸超表示「當然係好希望段校長自己親身出嚟嘅」，認為段崇智作為一間政府資助大學校長，最高的行政人員，有責任出席解說這個重要議題，於是親自書面強調要求段崇智出席，很快獲回覆指段崇智昨日（3日）和今日（4日）請病假。



立法會繼續討論中大董事會架構重組。（資料圖片）

法案委員會主席梁美芬指，段崇智前日（8月2日）仍有接待行政會議成員和立法會議員，又指在2019年反修例風波期間，在港大校長力勸學生不要使用暴力之際，段崇智就請兩星期病假，他以病假為由缺席會議，議員也難以再有評論，相信公眾也會注意到相關問題。 梁美芬提到，有收到海外校友的意見指議員無權提出草案改組校董會，她強調，根據《基本法》，議員可提出私人草案，而過往大學相關的修例亦是由議員以私人草案提出，認為有人不理解或不熟悉憲制運作，就攻擊出席者。

選委會立法會議員管浩鳴質疑段崇智避開會議，希望段崇智就中大管治問題現身說法，非常盼望能請他出席，又指立法會不是洪水猛獸。工聯會立法會議員梁子穎更指，段崇智一開會就病，質疑經常病是否仍適合做校長，是否需要另聘校長。