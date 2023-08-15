袁旭健退休｜寄語同袍有「心思」　服務市民具同理心　多角度思考

人生如一場馬拉松，熱愛跑步的警務處副處長（行動）袁旭健，跑過37年警務生涯，「衝線」在即，他接受《香港01》訪問時形容人生雖有高低起伏，但無憾為警隊貢獻。他寄語同袍要成為一位有「心思」的警員，需具備同理心，從法理情出發服務市民，在處理案件時要多角度思考，「唔可以一本通書睇到老。」



袁旭健喜歡跑步，認為可以鍛鍊體魄，並且培養出韌性和堅定的決心，有助克服和跨越人生的「上陡位」。圖示他於2008年參加警隊「竇文錦標賽」。（警隊提供相片）

袁旭健將展開退休前休假，過往多名警隊高層退休後，都「轉跑道」加入政府或國安體系，被問到離開警隊後會否繼續貢獻，袁旭健表示：「好清晰咁答，無任何具體工作打算，老實講，呢幾年好少時間陪家人，會預備去旅行，有興趣睇下一帶一路城市，或者國內城市。」

官至「二哥」無憾 「好光榮好開心」

警隊生涯官至「二哥」，袁旭健稱「絕對唔會有遺憾」，「做到呢個位置，喺警隊風雨飄搖時發揮作用，幫助警務處長，幫助團隊齊上齊落，好光榮好開心。」至於對接任人，他指：「我嘅接任人具有豐富經驗，非常有信心。」

1986年，袁旭健加入香港警務處，在警察訓練學校（現為香港警察學院）結業後任職督察，隨即展開37年的警務生涯。（警隊提供相片）

多從法理情角度出發 警民關係事半功倍

加入警隊37年，袁旭健寄語警員要有「心思」，「心」是同理心及不忘初心，多從法理情角度出發，正如處理騙案，要視求助人為家人，嘗試易地而處看待，提供適切考慮，適切協助，才令警民關係及防罪滅罪工作事半功倍。

「思」是多角度思考，他指現今社會問題複雜多變，警員需從不同範疇思考，甚至可以跳出框架，破舊立新，「例如喺籌備回歸25周年，遇上疫情，要規劃部署，唔可以一本通書睇到老」。