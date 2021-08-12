袁旭健接替蕭澤頤　獲委任警務處副處長　消息：蔡展鵬昨正式復職

警務處今日（12日）公布，原署任副處長﹙行動﹚兼任刑事及保安處處長的袁旭健獲委任為警務處副處長，接替於6月升任警務處處長的蕭澤頤。

另外，國安處前處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店，一直停職休假。警務處處長蕭澤頤上周指，案件無刑事成份，將於8月復職並調任人事及訓練處處長。據了解，蔡展鵬昨正式復職，平調為人事及訓練處處長。



袁旭健獲委任為警務處副處長。（警務處圖片）

副處長（行動）一職原由現時警務處處長蕭澤頤擔任，他於6月升任為警務處處長後，副處長（行動）職位懸空，由刑事及保安處處長袁旭健署任。警務處今日公布，袁旭健「坐正」獲委任為警務處副處長。而袁旭健擔任的職務，據知將會由被視為「明日之星」、原任人事及訓練處處長周一鳴接任，成為新任刑事及保安處處長。

袁旭健現年55歲，於1986年加入香港警務處，任職督察。他服務警隊期間主要駐守刑事部門，在刑偵工作方面經驗豐富，曾擔任有關刑事情報、嚴重罪案和三合會調查，商業罪案調查及制定政策的各種不同刑事職務。

他先後於2010年晉升為高級警司，2016年晉升為總警司，2019年晉升為警務處助理處長（刑事），並於2020年晉升為警務處高級助理處長，擔任刑事及保安處處長。根據警務處網站資料，他持有法律學位及工商管理碩士學位，曾在國家行政學院、清華大學及其他海外學院修讀課程。