香港海關在深圳辦青年訓練體驗營　百參加者加深了解國家軍事文化

海關關長何珮珊昨日（8月13日）於深圳主禮「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」）舉辦的「一百青年看祖國——軍事訓練體驗營」結營儀式。



體驗營於10日至13日在深圳舉行，共100名「Customs YES」會員參與。在為期4天的體驗營中，參加者參觀深圳市內的抗戰遺蹟和體驗一系列專業的軍事紀律訓練，如軍體拳、隊形訓練和障礙挑戰，提升自理能力與建立團隊合作精神，並加深對國家軍事文化的了解。

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何珮珊於結營儀式上致辭時引述國家主席習近平的講話，「青年強，則國家強」，說明青年強不強，不單是指能力，還需要擁有強健的體魄、美好的心靈和堅強的意志。是次的軍事訓練旨在鍛鍊學員的體能及意志，為將來投身國家建設和發展作好準備。她亦寄語學員繼續認真學習，練成好本領，擁抱祖國、放眼世界。

中聯辦警務聯絡部部長陳楓在致辭中，肯定了學員的出色表現和香港海關近年來在帶領培養香港青少年正確價值觀、愛國守法意識，以及推動學員德智體全面發展上所作出的努力。

結業學員代表感謝「Customs YES」給予這個寶貴機會，學員透過軍事紀律訓練和煮食打掃，學會獨立和團隊合作的重要性，也在過程中認清自己的強項和不足，更懂得感恩父母平日無微不至的照顧。