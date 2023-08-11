東九龍少年警訊遠赴遼寧交流　劉瑤紅：親身體驗是最好的國民教育

從今年2月香港與內地恢復正常通關往來開始，香港各機構、單位組織交流團北上，深入內地學習交流。

7月28日，在東九龍指揮官羅越榮博士及團長周穎嘉總督察的帶領下，來自東九龍39間學校的80名少年警訊會員，圓滿結束為期8日7夜的遼寧交流團。

「從華南到東北，跨越千里。」來自中華基督教會扶輪中學中四級的羅同學形容這次千里之行，讓他「大開眼界，獲益良多」。



參與此次交流團的80位少年警訊會員，來自東九龍總區內的39間學校，並經過一系列的遴選程序挑選出來。他們在出團前分別完成了歷史工作坊、元宇宙工作坊及到訪香港警務處的偵緝訓練中心，讓他們對遼寧省的歷史、高端科技應用及刑偵訓練有初部的認知。

於交流團的過程中，少訊們曾到訪多個著名景點及單位，包括學校、體育訓練基地及航天大學。在到訪遼寧省實驗中學當天，少訊領袖身穿少訊制服並與實驗學校的升旗隊學生一同進行升旗儀式，增強國家自豪感，並與該校學生進行多項團體遊戲，增進彼此間的交流。

於參觀遼寧省體育局柏葉訓練基地期間，少訊們親身見証當地運動健將的拼搏精神，更有幸與遼寧女子足球隊進行了一場精彩的友賽，加深了解國家的體育發展。少訊們亦參觀了瀋陽航空航天大學及瀋陽飛機，見識到國家於航天航空及空軍方面的高科技發展。

此外，少訊們還透過參訪科研公司、刑事警察學院及歷史博物館等，見識到國家尖端科技發展、了解內地警務工作，及增進對祖國近代歴史的認知。

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雖跋涉千里，但羅同學表示，「短短的八日七夜實在是令我大開眼界，獲益良多。」他提到，行程中參觀了不同的國家部門，數個不同的博物館、歷史名勝，還有展現了「科技興國」重要性的各種科技公司。

數個不同的博物館，特別係九一八歷史博物館，以及歴史名勝，例如故宮、大帥府等，讓我體會到中華民族由近代苦難，再到工業發展，並邁向復興路上的不易。 ——中華基督教會扶輪中學中四級 羅同學

對於孩子遠赴遼寧，羅同學的家長表示，「十分高興孩子能在疫情後，就有機會去看祖國的大好河山。」亦希望未來可以與家人一同去瀋陽旅遊，感受到行程為孩子帶來的改變。「十分感恩少年警訊令此次交流團的成行。給予孩子擴闊視野以及獨立成長的機會。」

古語有云：「讀萬卷書，不如行萬里路」，作為此次參與的校方之一，潔心林炳炎中學校長劉瑤紅博士指出，是次遼寧交流團讓學生拓闊眼界，感受祖國的宏偉藍圖，了解到國家的歷史文化、航天科技、經濟和體育發展。通過是次實地參觀、考察及交流，令學生獲益良多，增強學生對國情的認識。

她認為，「少年強則國強」，學生的學習範圍不應局限於香港，而是要放眼全國全球，才能更好地融入國家發展大局，成為具世界觀且心繫家國的青年，為祖國的發展獻出心力。

推動國民教育和國家安全教育最好的方法是讓學生親身體驗到祖國大地各方面發展。 ——潔心林炳炎中學校長劉瑤紅博士

據悉，本次遼寧交流團由東九龍指揮官羅越榮博士及團長周穎嘉總督察帶領。香港回歸25周年時，習近平主席到訪香港並表示：「青年興，則香港興」。有見及此，東九龍總區指揮官羅博士於2022年7月展開一項名為「青興計劃」的青少年計劃，透過多元活動加強青少年的國民身份認同及愛國情懷，並以是次遼寧交流團作為該計劃的年度總結。

是次交流團活動由東九龍總區主辦，並由遼寧省委統戰部，團省委、省青聯協辦。活動由香港南華集團總裁，全國政協委員吳旭洋先生及黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區少年警訊名譽會長會全力贊助。