西貢首7個月8宗海上致命意外　水警租用兩部水上電單車　加強救援

西貢一直是港人進行水上活動熱點，惟近年海上意外頻生，今年首7個月有65宗海上意外，錄8宗致命意外，死亡宗數與去年相同。水警東分區租用了兩部來自日本YAMAHA 的水上電單車，以加強海上救援能力，特別是淺水區。試行期為兩年，將於明（15日）起展開維期兩年的試用計劃，警方未有透露租借金額。



水上電單車可達每小時50海里、船長3.58米、闊度1.27米，其靈活性及機動性高，預料15分鐘可到達現場。（夏家朗攝）

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2022年水警東分區海上意外數字為76宗，死亡個案為8宗，2023年單是1月至7月期間，海上意外數字為65宗，死亡個案已達8宗。西貢是水上活動熱點，部分非政府沙灘不設救生員，因此東區水警租用了兩部來自日本YAMAHA 的水上電單車，以加強救援。

沒有外露螺旋槳 可載搭三人

新租用的兩部水上電單車，沒有外露螺旋槳，有利加強淺水區、沙灘以及擠擁地區的救援能力。水上電單車的載客量為三人，每次會由兩名警員駕駛水上電單車進行任務，另可載搭一位被救者。水警在拯救行動時，會同時派出一艘支援船，讓被救援者上船。

水上電單車可達每小時50海里、船長3.58米、闊度1.27米，其靈活性及機動性高，預料接報15分鐘可到達現場。

試驗兩年 配合無人機合作

水警東分區助理指揮官（行政）曾潔盈表示，水上電單車後面設尾板，比起支援船，水警可更快把被救援者拉離水面。

她指，駕駛水上電單車的警員需持有水警專業航海資格、救生銅章、良好的體格和泳術以及豐富的航海經驗，經警員自願參與選拔，現時有16位來自水警東分區的警員參與試行計劃。

曾潔盈表示，試驗計劃維期兩年，於今年11月第一輪檢討。試驗期間會測試水上電單車能否在惡劣天氣下執行任務，以及與無人機小隊合作的效能等；其後再於下年3月至4月再進行第二階段試驗。