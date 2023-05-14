監警會參觀水警總部　了解無人機系統　乘截擊艇體驗海上執勤

監警會日前到訪水警總區總部了解水警工作，水警展示「警輪模擬系統」，可模擬不同天氣和海面情境訓練人員，委員亦乘搭「總區訓練警輪」，觀看無人機系統輔助高速攔截可疑船隻，委員登上「多重任務截擊艇」，親身體驗海上執勤挑戰。



監警會主席王沛詩與委員在監管處處長林曉彤等警方代表陪同下，參觀水警總區總部。（監警會提供相片）

監警會日前（11日）前往水警總區總部，聽取水警總區總部代表講述水警的架構、運作和船隊的各項職責，讓委員加深了解水警總區在香港海域的保安和執法行動。

水警代表向委員展示水警訓練學校的「警輪模擬系統」，模擬不同天氣和海面情境，鍛鍊並增強學員在危急環境下的判斷和應變能力。委員其後乘搭「總區訓練警輪」前往香港東南水域，觀看水警在無人機系統的輔助下，高速攔截可疑船隻的示範。

監警會代表亦與前線水警人員交流，聆聽他們在海域和離島上的日常工作，以及在颱風「山竹」肆虐期間拯救墮海人士的艱鉅過程，又登上「多重任務截擊艇」，親身體驗水警在海上執行職務時所面對的挑戰。

監警會主席王沛詩表示，水警總區是各警隊總區中負責面積最廣的一個，而且工作性質十分特別，在疫情期間，水警調派水警輪運送離島染疫者前往市區接受隔離和治療，為抗疫作出貢獻。