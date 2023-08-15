環保署推「泳灘水質預報系統」　水質預測每日更新

環境保護署今日（15日）推出「泳灘水質預報系統」，就全港所有開放予公眾游泳的憲報公布泳灘，提供每日水質預測，數據每天早上更新。市民即日起可透過「香港泳灘水質預報」流動應用程式或環保署泳灘專題網站內的泳灘水質預測專頁，獲取各泳灘最新的水質預測資訊。



環境保護署8月15日推出「泳灘水質預報系統」。（環保署圖片）

環保署與香港科技大學合作完成一項研發項目，以統計學上的多元線性回歸模型為基礎，依據各泳灘最相關和最新的環境及水文氣象參數，包括微生物數據、降雨量、向岸風速、潮汐、海水鹽度、太陽輻射和水溫，預測每日泳灘海水中大腸桿菌的水平，並將結果轉化為易於理解的「泳灘水質預測指數」。

「泳灘水質預報系統」旨在預測泳灘因水文氣象狀況轉變而引致的短期水質波動，輔助現行依靠水質監測數據的「泳灘水質監測計劃」，提供近於實時的水質預測，方便市民預先計劃水上活動。為讓市民更容易了解預測結果，指數參照現行的泳灘水質分級制度，分為「1──良好」、「2──一般」、「3──欠佳」及「4──極差」。當泳灘的預測結果為「4──極差」時，市民應考慮避免下水。

市民可瀏覽環保署的泳灘水質預測專頁查看「泳灘水質預報系統」的更多資訊。