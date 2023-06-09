環保署公布40個泳灘水質等級　深水灣、淺水灣及黃金泳灘等降級

環保署今日（9日）公布39個憲報公報泳灘，及1個非憲報公報泳灘的最新等級評定結果，當中21個泳灘水質被評為良好，18個為一般，1個為欠佳。其中南區淺水灣泳灘、深水灣泳灘和赤柱正灘泳灘，以及屯門黃金泳灘、新咖啡灣泳灘和蝴蝶灣泳灘降級，由一級轉為二級，而西貢區的銀線灣泳灘維持三級，是當中水質最差泳灘。



環保署根據最近五次海水樣本中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評為四個等級，分別是，良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。

一級泳灘包括大浪灣泳灘、蘆鬚城泳灘、舊咖啡灣泳灘、中灣泳灘、石澳泳灘、大埔龍尾泳灘等，其中，愉景灣的等級由上周二級升為一級。而蝴蝶灣泳灘、深水灣泳灘、新咖啡灣泳灘、黃金泳灘、赤柱正灘泳灘和淺水灣泳灘則由一級轉為二級。銀線灣泳灘則被評為三級。

環保署發言人提醒市民，該等級雖反映泳灘於一般情況下的水質，但在大雨期間及過後或會暫時受到影響，泳客應該避免在風暴或大雨後三天內前往泳灘游泳。

一級泳灘包括：

大浪灣泳灘＊ 蘆鬚城泳灘

舊咖啡灣泳灘 中灣泳灘

長洲東灣泳灘＊ 石澳泳灘＊

舂坎角泳灘 南灣泳灘＊

清水灣第二灣泳灘＊ 聖士提反灣泳灘

愉景灣 大埔龍尾泳灘＊

廈門灣泳灘＊ 塘福泳灘

洪聖爺灣泳灘＊ 三星灣泳灘

加多利灣泳灘＊ 龜背灣泳灘

橋咀泳灘 上長沙泳灘

觀音灣泳灘

二級泳灘包括：

釣魚灣泳灘＊ 海美灣泳灘

近水灣泳灘 麗都灣泳灘＊

蝴蝶灣泳灘＊ 下長沙泳灘

新咖啡灣泳灘 馬灣東灣泳灘＊

更生灣泳灘＊ 貝澳泳灘＊

青山灣泳灘 淺水灣泳灘＊

清水灣第一灣泳灘 銀礦灣泳灘＊

深水灣泳灘＊ 赤柱正灘泳灘＊

黃金泳灘＊ 汀九灣泳灘＊

三級泳灘包括：

銀線灣泳灘＊

＊代表有提供救生員服務憲報公布泳灘