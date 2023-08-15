全國生態日｜濕地公園免費開放　家長帶子女入場：冀更多免費活動

今（15日）為全國生態日，香港多個生態境點提供免費導賞活動及工作室，濕地公園更免費開放。適逢暑假，不少家長帶同小朋友到公園參觀。有家長希望未來可以舉辦更多類似免費活動，讓小朋友有機會學習有關大自然的知識。



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家長翼一年設更多免費開放日

今年首設全國生態日，香港多個生態境點提供免費導賞活動及工作室，濕地公園更免費開放。不少家長帶同小朋友到訪，放映活動亦滿座。朱先生趁今日濕地公園免費開放，特意帶同10歲的女兒到場。他表示，女兒之前無到過濕地公園，又適逢暑假長假期，所以帶女兒接觸一下大自然。他又指，期望未來濕地公園可以一年內設更多免費開放日，讓小朋友可以連貫性地學習生態知識。

相隔10年 趁免費開放日再訪

顧小姐以及黃小姐10年前左右曾到訪濕地公園，她們從網上得知今日免費開放，特意再次到訪。她們稱，今日觀看蝴蝶、鳥類等，「我覺得呢度好靚啊。」她們表示，期望可以舉辦更多類似活動，讓小朋友「有個地方去」。但顧小姐指，雖然暑假期間有不少小朋友到場，但今日為平日，家長可能需要特意請假帶小朋友到來。

李小姐今日帶同7歲的兒子到場，她認為，開放日「幾好」，讓小朋友有地方遊玩。她表示，若更多主題樂園設免費開放更好。