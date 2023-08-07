迎首個全國生態日　濕地公園、嘉道理農場等8.15免費開放

第十四屆全國人大常委會第三次會議決定，將8月15日設立為全國生態日，當日濕地公園、嘉道理農場暨植物園會免費開放，海洋公園等將提供一系列免費活動和優惠，加深市民對香港自然生態的認識。



為響應國家由今年起設立的全國生態日，香港多個生態景點於8月15日推出特別活動以及優惠。其中，濕地公園、嘉道理農場暨植物園將於當日免費開放，並提供免費工作坊及導賞活動。

海洋公園設免費活動

除此之外，多個非牟利機亦會提供一系列免費活動和優惠，其中包括，海洋公園、嘉道理農場暨植物園、環保協進會、世界自然基金會香港分會、綠色力量、長春社、香港觀鳥會、香港濕地保育協會。活動包括免費開放、免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊、講座和派發紀念品等。另外，8個郊野公園內的郊遊熱點將提供生態導賞員提供定點自然導賞服務。

綠在區區81.5折積分換禮品

市民於當日在環境保護署轄下綠在區區的回收環保站、回收便利點（不包括回收流動點）、設有禮品兌換機的智能回收設施或利用「綠綠賞」手機應用程式，可以81.5折的積分兌換禮品。

環境及生態局發言人表示，以上活動和優惠，希望能提升市民生態文明意識，以及環境保護的行動自覺，響應國家持續推進生態文明建設，促進人與自然和諧共生的現代化，籲市民踴躍參加。

有關特別活動和優惠的詳情已上載至漁農自然護理署的香港生物多樣性資訊站（bih.gov.hk/tc/education-programmes/programmes/index.html）和其他參與組織的網頁或社交媒體平台。