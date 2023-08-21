郵輪碼頭｜免費巴士開支誰負責　班智榮︰無碼頭交通由營辦商負責

自啟德郵輪碼頭早前被揭有大量旅客大排長龍後，政府早前加強交通安排疏導旅客。上周六（19日）再有搭載4,500名旅客的大型郵輪「海洋光譜號」抵達，現場所見並不混亂，最終成功渡過考驗。



環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今早（21日）在港台節目《千禧時代》表示，受歡迎的免費巴士路線可再加密班次。但被問到恆常化後，開支是否由碼頭營運方負責。他指，香港沒有任何一個碼頭，由營辦商負責安排交通工具。



香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈，同日則在商業電台《在晴朗的一天出發》表示，由籌備至開幕僅兩周時間，由於時間緊迫，其後會再作檢討。她並透露，已申請餐廳及小食牌照，預計九月中後期可完成準備。



▼8月19日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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上周六約一半郵輪旅客登岸觀光

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮表示，政府安排免費巴士路線疏散旅客後，吞吐量增加約94%。而上周六的海洋光譜號，與過往郵輪的數據相近，約一半旅客登岸觀光，當中約1,100人乘坐郵輪公司安排的陸上交通。由於香港只是該郵輪的中途站，旅客毋須拖行李篋，因此餘下的一半旅客，則較有意欲乘搭巴士，的士排隊人數則有所減少。「上次係人等的士，今次係的士等人。」

對於有的士司機認為汽油券吸引力不足，他則表示接下來將與業界開會，討論汽油券的派發方式及數量，並且改善雙方溝通，例如碼頭已有足夠的士時，發布即時資訊通知司機，又指碼頭方已頻密向業界代表發放消息。

▼8月9日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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郵輪碼頭澄清與業界一直保持溝通︰比我同老婆傾偈仲要多

班智榮又強調，為旅客提供快捷方式前往地鐵站最為重要，又認為可調整免費巴士的安排，例如受歡迎的路線可再加密班次，其他路線則可調整。他指，海外旅客以信用卡搭巴士，免費巴士的優勢在於避免旅客不懂拍信用卡，可直接走上車廂內。

他並認為，外國人或只了解「香港」及「九龍」兩個地名，若巴士目的地分得太細緻，則需花時間向旅客解釋。「我要澄清我哋日日喺出面同郵輪公司一路都有傾偈，可以話，比我同老婆傾偈仲要多。」

▼8月11日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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促當局考慮開設酒店及大型停車場

文化體育及旅遊局局長楊潤雄日前表示，不會長期「高度介入」，之後會要求碼頭營運商與郵輪公司、交通營辦商協調，將交通措施變成恆常安排。問到免費巴士的開支，由政府還是郵輪公司負責。

班智榮強調，香港沒有任何一個碼頭，由營辦商負責安排交通工具，包括中港城、港運城 、海運碼頭、天星碼頭。他期望未來的士在碼頭接載旅客可收附加費，碼頭可加開出口疏導旅客，並促請當局考慮開設酒店及大型停車場，增加吊車或渡輪服務等，讓旅客可選擇留在附近一帶消遣。

碼頭市集負責人承認有部份不足

啟德郵輪碼頭原本約5,000呎免稅店區域，近日改設為「迷你香港」手信市集。香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈表示，由籌備至開幕僅兩周時間，由於時間緊迫，其後會再作檢討，並承認監管方面確有部份不足。

她指，有旅客反映可加入更多地區的產品，經過數日的營運後，將重新分配產地的比例。至於本地產品方面，香港製造的即食食品，如蝴蝶酥及陳皮果醬等，以及獲醫管局或科學園認證的衛生用品，如消毒噴霧等，均受旅客歡迎。「佢哋睇返Made in Hong Kong都有信心。」

▼8月19日 啟德郵輪碼頭市集情況▼



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已申請餐廳及小食牌照 最快九月中完成準備

楊梓呈稱，不少旅客認為在碼頭購物方便，強調時間亦是成本之一，若出外購物則可能需到找換店兌港元，並需搭車及抽著購物袋。她又稱，旅客欣賞碼頭的綠化空間，例如天台可360度觀賞維港美景，但認為可提供更多餐飲服務。她並透露，已申請餐廳及小食牌照，預計九月中後期可完成準備。

至於指示方面，有報道指整個碼頭幾乎沒有任何指示牌，提醒如何通往市集。她解釋，康文署並不批准在天台及公園擺放指示牌，因此只能專注在地下及二樓擺放臨時指示，估計記者經天台樓層到達碼頭，故未能見到指示。她強調，將盡量安排身穿制服的同事，在碼頭通知旅客，「行多步會有多一步。」