海洋光譜號抵郵輪碼頭運作暢順　楊潤雄：政府不會長期高度介入

搭載4,500名旅客的大型郵輪「海洋光譜號」今早（19日）約7時抵達啟德郵輪碼頭並陸續登岸。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早亦有到場了解碼頭運作情況及與旅客傾談。楊潤雄會見傳媒時表示，今早碼頭運作大致暢順，顯示過去兩星期總結經驗及與多方商討得來的措施有效，證明「香港有能力有方法接待好大型郵輪嚟香港。」



楊潤雄強調，港府今次「高度介入」是為了解決之前碼頭出現不理想的交通情況，但港府不會作長期「高度介入」，之後會要求碼頭營運商與郵輪公司、交通營辦商協調，將今次措施變成恆常安排，作為碼頭整體營運一部份。至於過去兩星期港府「高度介入」的成本，楊潤雄稱在統計相關經費及與碼頭營運商商討工作安排後會作最後決定，以決定如何攤分。



本月底將增設20A恆常路線 直出油尖旺

政府早前為「海洋光譜號」抵港，加設兩條特別巴士路線。城巴商務總監吳義君表示，兩條特別巴士路線20R及22R頭班車在今早7:15分開出，分別前往尖沙咀及港鐵啟德站，其中往尖沙咀的20R路線巴士今早最高載客量為1000人次，已因應旅客量加密班次至8分鐘一班車。

他亦宣布為配合啟德發展，將於本月（28日 ）城巴將增設20A巴士作恆常路線來往啟德郵輪碼頭及油尖旺。

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