政府就藝穗會中環現址徵營運建議書　違國安、道德可即時終止租約

藝穗會中環會址租約將於明年4月1日屆滿，文化體育及旅遊局今日公布，邀請非牟利機構提交建議書，就上址明年4月1日起的營運、管理、保養及發展作文化藝術用途，為期三年。建議書列出營運者須設立有效機制，確保處所的活動、營運、採購、受僱人士等須遵守國安法，若營運者曾經或正在作出可能導致發生危害國安，或不利國家安全、香港的公眾利益、公眾道德、公眾秩序或公眾安全，政府可即時終止服務協議。



文體旅遊局正就藝穗會現址徵求營運建議書。（資料圖片）

文體旅遊局正就藝穗會現址、中環下亞厘畢道二號南座部分地庫、地下全層、一樓及天台，邀請非牟利機構提交建議書，截止日期為今年10月2日。

獲選申請者會營運、管理、保養及發展上述處所成為獨特文化藝術地標，以支持文化藝術特別是中小型藝團和青年節目的持續發展。

建議書列明營運者須設機制 確保租用者、受僱人等須守國安法

局方上載建議書的詳情，當中列明機構不得從事任何危害國家安全的行為或活動，「營運應運用其專業判斷、最高的敏感度和謹慎的態度，評估處所的營運、管理、保養和發展可能涉及的任何潛在國家安全風險或問題。」

另外，營運者須設立有效機制，確保處所在用作做任何活動、營運、採購和任何其他活動的過程中，須嚴格遵從國安法及其他香港相關法例；而租用者及使用者本身、其受僱人、代理人、承辦商，以及所有其聘用或委任入內的士亦須守法。

有違公眾利益、公眾道德 政府可即時終止服務協議

若申請者人或營運者曾經或正在作出可能導致發生危害國安，或不利國家安全、香港的公眾利益、公眾道德、公眾秩序或公眾安全，政府保留取消申請者資格的權利，亦可即時終止服務協議。政府亦可基於國家安全的利益，不再考慮申請者的申請。

就藝穗會會址前身是牛奶公司倉庫，並已被列為香港一級歷史建築，並在去年8月曾因舉行再見派對傳出停運傳言。曾傳出結業疑雲，當時有網友質疑，其連同毗鄰北座的香港外國記者會（FCC）租約將於明年一月一日屆滿，兩個組織均不獲續租。藝穗會曼終於今年4月獲批續約一年，早前該會董事會代理主席陳燿璋接受報章報問稱，正積極爭取續租三年。至於外國記者會則獲批續租三年。