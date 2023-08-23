三母子一氧化碳中毒　衞生署指在家「密室」用氣體煮食爐煲湯

衞生署今日（23日）公布，接獲伊利沙伯醫院通報一宗一氧化碳中毒個案，個案涉及一男兩女。他們於周一（21日）在家中使用氣體煮食爐時，出現頭暈及失去知覺等病徵，隨即被送往醫院救治，三名病人現時情況穩定。初步調查顯示，事發時廚房的抽油煙機沒有開啓，而住所的窗戶亦全部關上。當時正在保煲湯，持續兩小時。



煮食爐具牽涉明火，一旦質素有問題隨時引發意外。（資料圖片）

一氧化碳無色、無臭、無味 中毒可致死亡

衞生防護中心表示，個案已轉交相關部門跟進。初步調查顯示，氣體煮食爐操作正常，事件可能是由於室內通風不足，而令一氧化碳水平上升引致。中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

中心表示，曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

三母子居竹園南邨 事發時冇開抽氣及開窗

事件涉及一名婦人及其一對子女，三人年齡介乎13至48歲，居於竹園南邨貴園樓。事發時，正用氣體煮食爐煲湯，出現頭暈及失去知覺等病徵，隨即被送往伊利沙伯醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，三名病人現時情況穩定。初步調查顯示，事發時廚房的抽油煙機沒有開啓，而住所的窗戶亦全部關上。

中心提醒市民，若使用氣體煮食爐時須確保室內通風良好及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。