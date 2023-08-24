醫管局擴展藥物送遞服務　下周擴至所有醫院專科門診　每次65元

醫管局早前宣布分階段推出藥物送遞服務，今日（24）指相關服務在下周會推展至所有醫院聯網的專科門診。



醫管局計劃在9月推出「照顧者」及「我的子女」模式，以支援病人的照顧者及親人。醫管局亦計劃在10月將藥物送遞服務，擴展至出院病人、免診取藥及急症室病人。



醫院管理局宣布，藥物送遞服務下周會推展至所有醫院聯網的專科門診。（呂穎姍攝）

醫管局總藥劑師李成章表示，相關服務自3月起一直擴展，現時只剩新界西幾間專科門診未有推出，而在下周會推展至所有醫院聯網的專科門診。他估計，預料一成專科門診病人，即每日約2000個病人使用相關服務。

他補充，相關服務會繼續擴展，在9月亦計劃推出「照顧者」及「我的子女」模式，以支援病人的照顧者及親人。

醫管局亦計劃在10月將藥物送遞服務，擴展至出院病人、免診取藥及急症室病人，另未來繼續優化藥物送遞服務及「HA Go」功能，如聯同社區黟伴探討公私營協作，容許病人可以到社區藥房取藥。

他透露，截至8月22日，已為超過1300位病人送藥，雖與之前預期可分流一成病人用藥物送遞服務有差距，但認為計劃始終是新的計劃，病人需要時間去了解及決定是否參與，預計之後取藥的輪候時間會減少。

他又指，由下月起醫院亦會做調查去了解病人不使用相關服務的原因，另亦會在不同地方擺攤位，及邀請門診義工幫手去做宣傳。

如病人選用藥物送遞服務，在醫院診症後，可透過「HA Go」的「Pay HA」付款，及領取「排隊易」輪候藥劑部籌號，並在「HA Go」裏選擇藥物送遞服務。

每張處方劃一收取65元送遞費，並不限藥物數量、重量、大小或種類，亦會送遞包括冷藏藥物在內的大部分藥物，但不包括「危險藥物」，如精神科藥物及昂貴藥物等。選擇藥物送遞服務的病人，須確保家中有足夠藥物服用至新藥送達，另藥單中沒有新處方、昂貴藥物或需要即時服用的藥物。

李成章引述稱，早前一名46歲、求診血管外科的邱先生，因右邊足踝長期潰瘍，故每次覆診後都會獲處方182支一公升（共19箱）的生理鹽水清洗傷口，「每次覆診都可能要call van仔。」醫管局推出藥物送遞服務後，邱先生已毋須再為搬運藥物問題而憂心。

另外，病人在家收取藥物時，亦可選擇藥劑師用藥指導服務，藥劑師會以電話或視像直接聯絡病人，解答用藥問題。病人亦可致電藥物包裹上的「藥物送遞服務專線」尋求協助。

瑪麗醫院高級藥劑師陳頌瑩表示，現時有約一成患者有選擇藥物用藥指導服務，一般而言，藥劑師會在收到藥後當日或翌日致電病人，了解患者用藥情況。