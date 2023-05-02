醫管局擴藥物送遞　瑪麗及將軍澳醫院先行　到診專科病人每次65元

醫管局分階段推出全新藥物送遞服務，本月15日起率先在瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診展開。已登記醫管局手機應用程式「HA Go」的病人，到診後將可選擇送藥至家中或指定地址，節省在醫院等候時間，病人最快翌日領藥。每張處方劃一收費65元，由於屬自選服務，將不設收費豁免，可派送至全港18區包括離島。醫管局計劃今年內將服務擴展至所有聯網專科門診，另研究未來延伸至普通科門診或出院病人。



醫管局推出全新藥物送遞服務，已登記醫管局手機App「HA Go」的公立醫院專科門診病人，將可選擇於診症後，送藥至家中，最快翌日領藥。醫管局總藥劑師李成章估計，約有1成專科門診病人約2000人選擇服務。（陳淑霞攝）

藥物送遞不包括精神科藥物 病人要確保無須即時服藥

全新藥物送遞服務首階段適用於18歲或上已登記「HA Go」的病人，並需確保家中有足夠藥物服用至新藥送達，另藥單中沒有新處方或需要即時服用的藥物。

每張處方劃一收取65元，並不限藥物數量、重量、大小或種類，亦會送遞包括冷藏藥物在內的大部分藥物，但不包括「危險藥物」，例如精神科藥物。病人在醫院診症後，須透過「HA Go」的「Pay HA」付款，及領取「排隊易」輪候藥劑部籌號，並在「HA Go」裏選擇藥物送遞服務。

服務將送遞至本港各區，包括離島範圍，系統會顯示預計送達時間，若就診當日下午三時前成功確認，藥物將於翌日送遞，病人亦可隨時查閲送遞進度。

送遞服務將由順豐嘉里醫療負責，藥物會以透明全密封包裹，亦不會透露個人私隱。病人收取藥物時需出示「HA Go」內的取藥二維碼作身分驗證。（陳淑霞攝）

下月擴至港島西及九龍東聯網專科門診

送遞服務將由醫管局委託的物流公司負責，藥物會全密封包裹，亦不會透露個人私隱。物流公司送達前，會先聯絡病人確認姓名及確認地址。收取藥物時需出示「HA Go」內的取藥二維碼作身分驗證，並須由病人親自收取或安排指定人士代收。

病人在家收取藥物時，亦可選擇藥劑師用藥指導服務，藥劑師會以電話或視像直接聯絡病人，解答用藥問題。病人亦可致電藥物包裹上的「藥物送遞服務專線」尋求協助。

時間表方面，本月15日起在瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診率先展開，下月初擴展至港島西及九龍東醫院聯網專科門診，隨後於今年內分階段擴展至其他醫院聯網專科門診診所。

醫管局總藥劑師李成章表示，現時專科門診取藥平均輪候時間約30至40分鐘，盼推出送遞服務後可助病人節省時間，估計約有1成專科門診病人約2000人選擇服務，相信具分流作用。被問到必須使用「HA Go」，會否對長者造成不便，他則說，對所有病人一視同仁，專科門診外將有專人協助病人使用「HA Go」。