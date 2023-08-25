休班警涉與兩男互毆　男警摑人罪成罰款3千　另兩男證據不足脫罪

休班男警涉於去年在屯門安定邨與兩男拉扯下互毆，三人均否認普通襲罪受審，裁判官今（25日）在屯門法院作出裁決，兩名非警員的被告，由於無法確實當時發生了什麼事，無法證實他們有否襲擊男警，因而裁定兩人罪脫，但片段拍到休班警的手，曾伸到其中一名被告的左面，該被告頭部即向後轉，他之後更憤怒地追著休班警，可見休班警的確有掌摑對方，故裁定他襲擊罪成。考慮到襲擊程度不高，且休班警很可能失掉工作，判他罰款3000元。



3名被告為何東森（25歲，文員）、何力桓（19歲，文員）及利茂生（29歲，警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路2號安定邨近安定邨巴上站路邊（往兆麟苑方向）襲擊利茂生；利茂生則被控於同日同地襲擊何力桓。

3名被告為何東森、何力桓，及利茂生，只有利被裁定罪成。

未接納警員證人口供

裁判官裁決時指，與被告利茂生同為警員的證人王偉成，早前在庭上供稱，當日只見到三名被告在的士上拉扯，利其後遭拉下車，另在盤問下承認他當時坐在的士前座，並不曾往後望。裁判官質疑他沒有向後望，怎會知道車後座有否發生拉扯，故不採納其供詞。

無法肯定當日發生了甚麼事

裁判官續指，涉案行車紀錄儀拍攝到首兩名被告跑向的士，其中被告何力桓的身體語言充滿敵意，加上利事後的傷勢和破爛的上衣，可見首兩名被告的行為非常可疑。但裁判官認為，即使基於以上種種，也不能肯定當日實際發生了甚麼事，裁定首兩名被告的襲擊罪不成立。

利動手後何頭部右轉兼變得憤怒

至於利茂生面對的襲擊罪，因為有片段拍攝到利的右手伸到何力桓的左邊面，何力桓頭部隨即向右轉，之後更與何東森一起追着利。從兩人的面容可見，他們十分憤怒，故可推斷利的確有掌摑何，且非出於自衛，故裁定利罪成。

利或因本案失掉工作

裁判官判刑時指，本案的襲擊行為只是一下掌摑，利沒有預謀或使用武器，非嚴重襲擊，事主亦沒有嚴重受傷，考慮到利好大機會因本案失去工作，判他罰錢3000元。

案件編號：TMCC 61/ 2023