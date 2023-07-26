休班警涉三人互毆案　證人見同袍遇襲未援手　稱警非24小時值班

休班男警涉在屯門安定邨與兩男子互毆，三人事後被控2項普通襲擊罪。他們否認控罪，案件今（26日）在屯門法院開審。休班警的同任警察的友人供稱，當晚與休班警一同到酒吧消遣，認識了一名女酒客，他們之後與女酒客一同乘的士。女酒客先下車，突然有兩男出現，其中一人有紋身。兩男示意司機及同袍不要下車，兩男合力把休班警拉下車，不久後3人失去蹤影。友人稱他稍後收到休班警電話，二人會合後，他見對方頭部流血手有擦傷。友人在辯方盤問時承認，他見休班警被拉下車時，未有表露其警員身份，他之後澄清，警察非24小時值班，且當晚在酒吧消遺後精未能完全集中。



3名被告為何東森（25歲，文員）、何力桓（19歲，文員）及利茂生（29歲，警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路2號安定邨近安定邨巴上站路邊（往兆麟苑方向）襲擊利茂生；利茂生則被控於同日同地襲擊何力桓。

首被告何堯森(右)否認襲擊罪名。(劉安琪攝)

兩男走近叫王及司機不用下車

證人王偉成（音譯）與被告利茂生同為警員，王供稱案發前一晚與利到酒吧消遣，翌日凌晨2時許，他們與酒店認識的女酒客一同乘的士離開。的士駛至屯門康定邨，利下車讓女酒客下車後再上車。王聽到一聲粗口，兩名男子先後靠近。首名男子走到車頭位置，指向車內並拍打車頭蓋，叫王不要下車，又打開車門傾前，向後方座位有些動作。另一名有紋身的男子，亦叫司機不要下車，並到後座與利進行拉扯，首名男子亦上前幫手。

利被拉下車後不久後失去蹤影

約半分鐘過後，利被拉下車。的士隨即開走，約在200至300米外停下，王下車跑回原地，但已不見利及該兩名男子的身影。王見狀致電利，利稱他正在回家途中，王便決定回家。及至凌晨2點45分，利致電王稱他在警車上，之後會去接王。王其後陪利到屯門醫院求醫，利的頭部有流血，手部有擦傷。

王稱警察非24小時當值

代表首兩名被告的大律師盤問王時，指在利被兩男拉下車時，王既沒有表明警員身份，又未出言阻止，質疑他作為警員卻未有挺身而出，防止罪案發生，王同意此說法。但王之後在利的代表律師盤問下，澄清警察非24小時當值，他案發時已下班，且事前與友人到酒吧消遣，故當時的精神未能完全集中。

的士司機稱聽到踢門聲

吳姓的士司機午後出庭作供，他稱當日凌晨接載包括利茂生在內的兩男一女，到達屯門安定邨後停車。利首先下車，直行約20米後靠在欄桿處，女乘客緊接著下車離開。此時，坐在副駕的男乘客打算付款，吳便沒有再留意利。利其後再上車，另有兩男在其後面追趕，又打開車門欲拉利下車。吳當時未有向後望，但聽到有人踢門及掙扎的聲音。利在混亂間下車，吳隨即開車離開一段距離，向仍坐在副駕的男乘客收錢後報警。

案件編號：TMCC 61/ 2023