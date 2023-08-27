光榮米線涉違契停業　市民：丟空工廈不如活化　毋須趕盡殺絕

觀塘駱駝漆大廈3期美食林立多年，光榮米線昨日（27日）在社交平台指，地政總署通知該大廈只準用作工業及貨倉用途，要求停業，否則將向業主釘契。駱駝漆大廈一及二期亦有數間食肆，有屹立約十年泰國餐廳負責人指未曾收過相關通知，另有市民表示，餐飲業經營艱難，沒有必要趕盡殺絕，如果工廠被丟空，不如活化。



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駱駝漆大廈1及2期約有5間餐廳，不及3期的數量及種類繁多。位於1期泰國餐廳的負責人表示，剛接手餐廳不久，上手已經營約十年，但並未曾被地政總署或食環署「通知」，又指餐廳有食環署批出的工廠食堂牌照，稱「Touchwood暫時未有」。而同一大廈串燒放題餐廳未有負責人在場，但餐廳內內亦貼有食牌。

今日（27日）中午時分，駱駝漆大廈3期門口排隊上樓的市民眾多，人流不絕，當中不少為「一家大細」，而大廈內大部分餐廳照常營業。在附近上班的鄭小姐表示，自己在觀塘工作不久，仍在探索這一帶的美食，不過有聽聞光榮米線一事。

她指不清楚大廈內是否所有餐廳均有食牌，但知道駱駝漆大廈向來都多食肆，亦已存在一段時間，希望政府「唔好趕盡殺絕」，稱「（餐飲業）已經難搵食啦」。她支持活化丟空已久的工廈，不過認為要將整個駱駝漆大廈轉型為食肆較難，因為大廈內同樣不乏零售商店，建議可將食肆集合在同一座，或者分層擺放食肆及商店。