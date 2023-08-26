光榮米線觀塘駱駝漆分店被指違反工廈用途急結業　同幢有約20食肆

撰文：呂穎姍
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觀塘工廈駱駝漆大廈一向是區內「美食商場」之一，在午膳或晚膳時間都會大排長龍。著名「黃店」光榮飲食今日（26日）在社交平台發文指，在上月收到地政總署通知，駱駝漆大廈只用作工業及貨倉用途，指令在3期內的「光榮米線」停業，否則向業主釘契。

記者今晚到駱駝漆大廈3期觀察，大堂的水牌顯示，連同光榮米線在內，該大廈至少共20間餐廳，分布不同樓層。不過，翻查食環署網站，在駱駝漆大廈3期的持牌的工廠食堂只有兩間。記者詢問過同大廈約十間的餐廳，均表示沒有到收到地政總署去信或業主提醒違規而要求結業。有不願透露姓名的餐廳負責人表示，已在大廈營業近8年，從未有收到相關通知，直言對有餐廳因而要結業感到驚訝，認為政府不應「趕盡殺絕」。記者已就事件向地政總署及食環署查詢，暫未有回覆。

光榮米線開業半年　引述地政總署稱如不結業會釘契

光榮飲食今日（26日）在社交平台發文指，在上月收到地政總署通知，觀塘駱駝漆大廈只淮用作工業及貨倉用途，要求設於第3期二樓的光榮米線停業，否則向業主釘契。光榮在社交平台表示，大廈有不少餐廳，甚至有不同餐廳剛剛開張，惟光榮米線卻在開業半年就被要求停業，形容「政府部門效率之高，應該是史上最快。」

記者今晚到光榮米線觀察，發現餐廳現時並沒有開門。據同層的附近店舖人員透露，光榮米線的員工在前日開始收拾物品，之後結業，直言對餐廳開了不足一年就結業感到驚訝，「因為佢哋好多分店㗎嘛」，又稱無收到地政總署去信或業主提醒要違反工廈用途須結業。

另有附近店舖負責人透露，光榮米線結業得十分倉卒，「伙記都係前一日收通知，話後一日last day（最後一日營運）。」

3期水牌顯示有約20間餐廳　多數不見於持牌食肆網站

光榮米線所在駱駝漆大廈3期二樓，據駱駝漆大廈大堂的水牌顯示，連同光榮米線在內，該大廈至少共20間餐廳，分布不同樓層。記者在看水牌其間，更獲保安推介到11樓，「去11樓啦，嗰到多日本嘢食。」不過，翻查食環署持牌食肆網站，在駱駝漆大廈3期的持牌的工廠食堂只有兩間。

翻查食環署網站，在駱駝漆大廈3期的持牌的工廠食堂只有兩間。（食環署網站）

記者詢問約十間餐廳　均稱無收到違反工廈用途通知

記者詢問過同大廈約十間的餐廳，均表示沒有到收到地政總署去信或業主提醒違規。其中一間素食餐廳負責人李先生表示，曾收到食環署人員提醒不可在該大廈內經營食肆，但就沒有告知有做什麼的後續行動，亦沒有指示要結業。他表示，駱駝漆大廈一直都有很多食肆，而自己則已開業兩年，認為現時生意難做，如政府要結業都「無得擔心，做得一日得一日」。

另一經營韓國餐廳的馮小姐則表示，只是經營了數個月，未有收到任如政府部門的「溫馨提醒」告知不可以做食肆，「只好一路做一路睇下個情況。」她概嘆很難評價政府部門的措施，但經營食肆者只可在環境下不斷轉變尋找空間生存。

另外，亦有不願透露姓名的餐廳負責人表示，已在大廈內開食肆近8年，從未有收到政府部門提醒違規而要結業，直言感到驚訝。她又指，大廈的消防設備等都符合法例要求，認為政府不應「趕盡殺絕」，應容許食肆可以在大廈營業。

素食餐廳負責人李先生表示，曾收到食環署人員提醒指不可做食肆，但就沒有告知有做什麼後續行動，亦沒有指示要結業。（歐嘉樂攝）

食客：駱駝漆大廈餐廳「有好多嘢揀」

駱駝漆大廈除食肆外，亦有不少售賣服裝及食品批發公司，由於接近晚膳時間，大廈門外排起了長長人龍；另在大廈門外亦有人派食肆傳單，招攬食客入內用膳。食客廖先生表示，不時都會來駱駝漆大廈的餐廳用膳，形容「有好多嘢揀」，比起商場工廈的餐廳比較便宜且有特色。

他直言對政府以觀塘駱駝漆大廈只淮用作工業及貨倉用途，而要餐廳結業感到驚訝，批評政府一方面大搞夜市，另一方面卻扼殺小商戶的生存空間造法矛盾，「你搞夜市都未必多人嚟。」

食客廖先生指自己不時都會來駱駝漆的餐廳用膳，形容「有好多嘢揀」。（歐嘉樂攝）

另一食客陶小姐則表示，自己住港島比較少來駱駝漆大廈，但今次來都是因為知道餐廳有不少食肆。她表示，不清楚為地政署要求停業的理據，認為食肆「開得門做生意應該有牌」。

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