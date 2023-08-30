警隊鑑證科斥1100萬擴建實驗室　購新儀器強化鑑證　指紋無所遁形

警察鑑證科是警隊重要部門，透過蒐集犯罪現場的指紋作出鑑證，往往成為破案的關鍵。鑑證科斥資1100萬元擴充指紋實驗，及引入三部先進儀器，當中「二氮化二硫（S2N2）煙燻機」適用於爆炸品碎片或火災現場證物上，最快半小時將指紋「現形」；「指紋快速成像儀」可以在10分鐘內自動分析紙本上的指紋，比傳統方法要1小時更快；「反射紫外／紅外線指紋偵測儀」能迅速偵測如紙鈔般含複雜圖案上的指紋。



本港2014年發生「灣仔雙屍案」轟動全城，當年有份參與調查的鑑證科先進科技課高級督察檀東輝憶述，兇案現場與普通單位無異，但通過鑑識儀器一照，「場面十分震撼，可以想象到受害者當時喺度掙扎，鑑證係可以見到平時見唔平嘅痕跡」。



鑑證科先進科技課在1986年成立，最近斥資1100萬元擴建指紋實驗室，佔地4000呎，新建五間工作室，現時有合共八間獨立工作室處理不同指紋檢測程序；當中150萬元用作添置三部新儀器。

「二氮化二硫煙燻機」可呈現爆炸碎片指紋

警方指出，新引入的「二氮化二硫(S2N2)煙燻機」價值60萬元，主要針對經高溫處理的金屬物質，如爆炸品碎片、已發射子彈、火災現場等證物上的指紋，當證物受高溫破壞，以傳統檢測技術，未必能有效檢驗出表面上的指紋，但二氮化二硫有效在銹化金屬表面上產生化學反應，產生黑色聚合物，用肉眼就能見到指紋。

二氮化二硫(S2N2)煙燻機為全自動化儀器，只需把化二氮化二硫以及證物放入機器就能檢驗出指紋，每一次檢驗過程需約30至40分鐘，現時實驗室內只有一部。

「指紋快速成像儀」10分鐘有結果 比傳統快50分鐘

至於「指紋快速成像儀」就價值60萬元，鑑證人員會先把紙張浸入化學試劑，再把紙放入機器，就能檢測到經化學處理的指紋，機器亦能透過人工智能技術自動分辨指紋，再經鑑證人員核對相關資料。

警方表示，去年鑑證證物中約有三成為紙張類證物，以往需要使用法證光學檢測技術檢驗，每一張紙需時約一個小時檢測，但使用新儀用只需十分鐘就能完成。

「反射紫外／紅外線指紋偵測儀」辨別鈔票指紋

警方亦花費30萬元購入「反射紫外／紅外線指紋偵測儀」，以減低證物對指紋的干擾，例如鈔票上複雜的背景圖案。鑑證人員會先利用氰基丙稀酸酯(超能膠)煙燻技術，在超能膠液體氣化後的粒子，會與指紋分泌物不同成分發生化學作用，形成可見白色的聚合物。

明年9月增「流動實驗室」 現場即時蒐證鑑證

新實驗室內亦有近年才開始使用的儀器，如便攜式氰基丙稀酸酯(超能膠)煙燻儀，以及便攜式多波段法證光源偵測儀，令警方可以在案發現場收集指紋。另外，法證光學檢測技術亦有推出更容易攜帶的儀器，亦有助現場蒐證。

警方表示，鑑證工作需要大量大型儀器，但現時搬運儀器到現場為一大困難，因此明年９月起，將增設「鑑證科流動實驗室」，內設實驗室儀器，當發生嚴重案件時就能立即到達現場收集證據。

「雙屍案單位看似無異，鑑識儀一照好震撼」

鑑證科先進科技課高級督察檀東輝表示，「鑑證可以見到平時見唔平嘅痕跡」，他憶述在2014年發生的「灣仔雙屍案」，當時案發單位就如普通單位一樣，但使用鑑識儀器一照，發現單位內的洗手間牆上，有大量掙扎痕跡，形容「場面十分震撼，可以想象到受害者當時喺度掙扎」，成為他印像深刻的案件。翻查資料，2014年一名英籍銀行，在灣仔嘉薈軒內殘殺兩名印尼女子，最終判囚終身。

鑑證科先進科技課高級督察檀東輝回憶指，2014年發生的「灣仔雙屍案」為其中一單印象深刻的案件。(夏家朗攝)

對掌紋系統成功破案阻兇徒再犯案

鑑證科高級警司陳誠昌亦就指，在2008年的一宗連環命案，犯人在五日內殺死三位性工作者，幸好在北角案發現場發場發現了一個血掌印，鑑證亦引入了對掌紋系統，使警方盡快找到犯人，避免出現第四位受害人。他指，當時人手對指紋需花大量時間，引入對掌紋系統就能在最短時間內找到犯人，可見科技對鑑證工作有極大的幫助。

警方表示，現時實驗室內有兩名修讀化學的博士的督察，而鑑證科亦設有「指紋檢測技術專業證書課程」，獲資歷架構第四級認可，歡迎專業人士及新畢業生投身，在法證科學領域上發展，成為指紋專家。