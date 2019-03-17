【總督察猝逝】重案幹探屢破奇案　轉任鑑證科助偵查　心口痛猝逝

46歲的總督察胡超峰，曾為重案組幹探，偵破無數奇案，約十年前加入鑑證科，不放過蛛絲馬跡下，找出破案關鍵，協助同僚破案，惜他今日猝然離世。據了解，警務處鑑證科罪案現場課總督察胡超峰，今晨休班時，與妻女在筲箕灣逛街時，突然心口痛不適，三人折返回家時，他突然在升降機內昏迷，送院搶救後不治。據悉，一星期前，他已曾透露心口痛，但未有求醫。

猝然離世的休班總督察胡超峰，46歲，洋名Jonathan，生前隸屬刑事總部鑑證科罪案現場課，已任職鑑證科逾11年。他曾任黃大仙重案組高級督察，及後轉任東九龍總區重案組高級督察，2012年他獲頒發香港警察長期服務獎章。

據了解，今日上午9時許，胡與妻子及細女離開杏花邨寓所，到筲箕灣逛街時，他突然感到心口不適，並告知妻子，三人折返回家。至上午10時許，他們返抵杏花邨，乘搭升降機上樓時，胡突然暈倒，妻子立即按掣返回大廈地下，住戶在上午11時01分協助報警求助。救護員接報到場，立即為其進行急救，但胡仍然昏迷不醒。胡在妻子及警員陪同下，由救護車送往東區醫院搶救，延至中午12時許證實不治。

曾為重案幹探 屢破奇案

胡超峰曾破獲多宗刑事案件，翻查資料，2002年轟動一時的聾啞漢劉達耀誤殺前妻案，胡時任黃大仙重案組高級督察，亦是案件主管，當時他指聾啞人士甚少與外人接觸，警方查案時要有耐性。

他擔任黃大仙重案組高級督察時，亦曾處理另一宗恐怖劫案。2003年底，一名的士司機在接載一名前電腦顧問往萬宜水庫時，被對方生果刀行劫，司機企圖反抗，反被對方以利刀由頸後方割開至腹腔，司機自此傷殘，匪徒被判入獄10年8個月。

寄語少年犯珍惜生命

2004年，體重220磅的18歲少女劉美英在鯉魚門一單位內遭虐殺及棄屍山澗，八名青少年被裁定誤殺、襲擊傷人及阻止合法埋葬屍體罪成。當時胡超峰為東九龍重案組偵緝高級督察，他負責案件，在判刑後表示，希望被告在獄中誠心悔改，「要珍惜生命，生命冇Take-two。希望他們真的後悔」。

而2005年，本港電話騙案激增，更出現「斬手黨」，犯人會致電受害人訛稱禁錮其家屬，威脅他們不存錢入指定銀行戶口，便斬去親人的手。其後警方成功拘捕四名「斬手黨」成員，案件亦是由胡超峰負責跟進。

轉任鑑證科 處理大角咀肢解父母​案

至2007年，他加入鑑證科，從此成為查案探員的得力幫手。他接受訪問時，曾透露處理多宗嚴重案件，包括大角咀肢解父母藏屍案。他憶述，鑑證科利用鑑證激光系統，在案發現場找到行兇者的掌印和指模，證明兇手曾接觸過屍體。而2016年處理一宗連續傷人案，一名男子在深水埗區內，七小時內連環襲擊四名女子，鑑證科憑一件玻璃樽兇器，找出犯人指模，經比對後查出犯人身份，並將他繩之以法。