私隱專員公署拘36歲男子　涉網上公開前女友人資料及負評

個人資料私隱專員公署公布，今日（29日）在港島區拘捕一名36歲男子，他涉嫌在社交媒體平台的公開討論群組，未經當事人同意下發布其個人資料，包括姓名、電話、住址及樣貌等，並作出負面評論。被捕人士獲准保釋。



私隱專員公署表示，被捕男子涉嫌在未經朋友的同意下，披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

公署指出，被捕人士曾與女事主是朋友，於2022年7月在一個社交媒體平台的公開討論群組內，先後發布了三條包含女事主個人資料的訊息，並對女事主作出負面的評論。女事主被披露的個人資料，包括中文姓名、英文姓氏、別名、年齡、手提電話號碼、居住屋苑及大廈名稱、曾就讀中學名稱、曾任職公司名稱、過往工作經驗，以及一張女事主在社交媒體平台帳戶的截圖，當中載有她的容貌。

被捕人士已獲准保釋，公署指會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不應因為私人恩怨而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。