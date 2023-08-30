滬港開放數據競賽　港產初創奪大獎　測食肆油煙製健康風險地圖

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）與上海市經濟和信息化委員會聯合舉辦首屆「滬港合作開放數據競賽」，本港隊伍以公司業務數據配合政府開放數據，建立都市油煙污染分布數學模型，以助找出高健康風險區域，奪得評審團大獎。另一得獎本港隊伍則利用手提電話氣壓計及地理數據建立算法模型，提升自動駕駛導航系統測量高度的準確度。



首屆「滬港合作開放數據競賽」早前在上海舉行，本港隊体艾柏輪科技奪得「最佳智慧環境大獎」及評審團大獎，微度科技奪得「最佳智慧出行大獎」。（陳嘉慧攝）

資科辦系統經理（產業發展部）莫梓健表示，活動以雙城數據共建產業平台為主題，透過競賽及一系列研討會，促進兩地數據交流及應用。他說反應比預期熱烈，共有超過80隊企業或院校團隊參賽，初賽選出10隊到上海參加決賽，而本港隊伍更勇奪評審團大獎。

主打食肆智能滅油煙方案的本地初創公司艾柏輪科技，就以智能風喉系統奪得智慧環境大獎以及評審團大獎。公司聯合創始人張永康指出，烹調油煙是城市空氣污染源之一，油煙中所含的甲醛、丙烯醛等揮發性有機物，不但會刺激呼吸系統，更會增加患肺癌的風險。

油煙可增肺癌風險 以餐廳分布等公開數據推算各區健康風險

他和團隊利用兩地的開放數據，如餐廳分布、夜間光強度、建築密度等，建立城市空氣污染分布數學模型，再結合公司內部的食肆分類數據，更細緻分析不同食肆的排放量。例如美食廣場、酒店因裝設集中排放系統，排放量會更高，而部分菜式如川菜等會釋出更多有機物等，以此提高分區推算的準確度。

艾柏輪科技有限公司（圖左一及圖右一）獲得「最佳智慧環境大獎」及「評審團大獎」。而微度科技有限公司 （圖右二）則獲得「最佳智慧出行大獎」。政府資訊科技總監黃志光（中）與本港得獎隊伍合照。（資料圖片）

張永康以銅鑼灣為例，推算區內揮發性有機物超出世衞標準（超過3000微克/立方米）的地區並製成地圖，「（這些地方）聞落去一定不舒服，如果你住在樓上，你的風險一定更大。」他期望下一步可發展出一套能反映健康風險的數據，協助環境部門找出需優先處理的地點。他預料，未來兩地對於食肆排放的法規只會越來越收緊，認為相關市場需求龐大，透過今次比賽可接觸到內地企業代表，有助公司開拓內地市場。

氣壓數據配合開放數據 助提升導航準確度

另一本港獲獎隊伍是由理工大學畢業生成立的微度科技，其項目利用低成本的智能手提電話氣壓計，配合開放數據，以減少導航系統對多層路網的定位誤差。公司研究助理聶雪雪介紹，導航系統測量高度時會有一定限制，因此在高架橋、多層樓宇不時會有指示錯誤，團隊就利用天文台氣壓數據，以及多項地埋資訊開放數據，建立可測量絕對高度的算法，同時又以公開數據來驗證算法模型，相信算法模型未來可結合現有地圖應用程式，用於自動駕駛等領域，提升導航準確度。

政府2018年公布開放政府數據政策，而《施政報告》指定項目指標（KPI）中亦列明開放數據年度用量要由2021年的220億次增至2025年的500億次。資科辦系統經理黃頴欣指，截至上月政府開放數據集數量已達到5,230個。使用量方面，2022年數據集下載及API使用次亦達到500億次。黃頴欣表示，為了營造更好的開放數據生態，資科辦亦會持續舉辦不同活動，如今次的數據競賽、Hackathon（黑客松）等，以讓市民及業界了解開放數據的成果。