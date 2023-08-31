九巴改良第三代太陽能巴士　直接供電主電池　年內二千輛投入服務

九巴第三代太陽能裝置巴士於2021年首航，車頂太陽能薄膜可透過安裝輔助電池，供電予通風系統及冷氣系統，平均每部巴士節省約5%的耗油量。事隔兩年，九巴再研發改良版，太陽能系統可直接供電予巴士主電池，支援巴士內所有電子系統，物料成本減少兩成。九巴預計，今年內共有2000輛太陽能裝置巴士投入服務，佔九巴全線車隊一半。



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九巴助理工程師崔建業前日（29日）指，以往九巴第三代太陽能裝置巴士的設計，經太陽能薄膜產生的電力會儲存至車內額外加裝的輔助電池，只供電予車上的指定系統。改良之後，太陽能系統可直接供電予巴士主電池，亦即太陽能產生的電力會供電予巴士上所有電子系統，包括車內報站器、照明、乘客資訊系統、路線牌、USB充電插頭、無線上網、八達通收費器、電子收費感應器等等，以至巴士引擎啟動，亦會使用由太陽能產生的電力。

𠵱家最新設計就變咗，24小時只要有太陽能嘅電提供，就會係直接供電，咁可能變咗車上面嘅電，有70%𠵱家係太陽能供電，剩返個30%由發電機供電，係一個只要有陽光嘅情況之下，就係全天候嘅一個供電模式。 九巴助理工程師崔建業

車齡不足10年巴士安裝太陽能裝置

他表示，由於改良之後毋須在於車頂上安裝輔助電池，故此成本及安裝時間減少。工程人員會先在車頂上貼上16至20塊太陽能薄膜，其後會將電線接駁至巴士的主電池，需時大約兩至三日，較以往少三分一，物料成本則減少兩成。

他續指，九巴會先為車齡不足10年的巴士安裝太陽能裝置，由於單層巴士的冷氣組件位處車頂，故此單層巴士未能安裝太陽能裝置。

九巴助理工程師崔建業指，第三代太陽能巴士改良之後，太陽能系統可直接供電予巴士主電池，亦即太陽能產生的電力會供電予巴士上所有電子系統。（陳葆琳攝）

九巴傳訊及公共事務部副主管吳家敏指，目前共有1,300輛太陽能裝置巴士投入服務，今年內則會增至2,000輛，目標於2040年全線4,000輛雙層巴士設有太陽能裝置。

九巴App推「綠色獎賞計劃」

另外，九巴明日（1日）起推出「綠色獎賞計劃」，九巴「club1933」會員憑已登記的八達通乘搭任何九巴或龍運的太陽能巴士，每程車即可獲得額外1分積分，計劃為期半年。九巴車頭、車身均會顯示太陽能巴士標誌，「App1933」及網頁的預計巴士到站時間，如下一班車屬太陽能巴士，「App1933」會有顯示，供乘客識別。