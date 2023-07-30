電動雙層九巴首航　巴士迷站頭大合唱　用錄音筆「錄低埋站聲音」

九巴首部純電動雙層巴士今日（30 日）上午11時首航，為行駛安泰至藍田站循環線的比亞迪巴士213M。早於上午7時，已有不少巴士迷聚集安泰總站守候，有巴士迷帶來錄音筆，希望錄低巴士到站的聲音，一眾巴士迷又在站頭合唱《綠袖子》改編版，「真的很興奮」此起彼落。踏正11時，一班巴士迷衝上上層車頭，在有利位置將手機掛在車上的扶手及窗邊，拍攝啟航的「歷史時刻」。



不少巴士迷及乘客都形容雙層電動巴士上斜夠力、冷氣夠大、座椅舒適。《香港01》記者試坐後，有感上斜「夠力」，巴士靠站時亦算穩定，雖然今日天氣炎熱，但車上冷氣亦足夠。



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安泰總站今早聚集大批巴士迷，他們都表現得十分雀躍，不時又唱歌又大叫，合唱《綠袖子》改編版，直呼「好開心！好興奮！」

11時首班車 7時已守候期待上山能力

排頭位的乘客是將升中五的陳同學，他指今早7時已到場，「由細細個4、5年級嘅時候已經開始鍾意巴士，希望今次雙層電動巴士有一個煥然一新嘅感覺。」陳同學指因為這輛是雙層電動巴士，十分期待它的上山能力，「之前搭過覺得單層電動巴士都OK，佢上山都應付到嘅，所以都期待呢個雙層巴士嘅表現！」

「好興奮！想試吓佢啲冷氣夠唔夠！」

乘客馬同學亦表示，「好興奮！想試吓佢啲冷氣夠唔夠！」他指之前有乘搭過單層電動巴士，期望這輛雙層巴士「唔好跪低」。另一位曾同學同樣表示十分興奮，但他亦擔心電動雙層巴士穩定與否，「希望唔使跪低，因為單層巴士有啲坐唔穩。」

「好開心啊，架巴士又靜又襟用！」

在頭排的周先生甚至帶了錄音筆，「我今日專登帶咗錄音筆錄到站聲！」他指今早7時多便到達，「擔心驚佢截左龍上唔到，所以今日早嚟啊，唔可以遲到！」他見到雙層電動巴士很大呼好開心，「好開心啊，架巴士又靜又襟用！」

電動巴士在11時正式首航，在5分鐘前左右供乘客上車，立即全車滿座，巴士迷們紛紛在車上倒數開出，大呼「仲有兩分鐘！」

「車背薄得嚟比起其他巴士就舒服」

首批乘搭電動巴士的乘客，可獲贈首航證書以及不鏽鋼飲管套裝，他們紛紛在車廂內高舉獎品，在車上的彭先生表示，今早8時在新界過來安泰站搭頭班車，「為咗九巴公司架車首航，試下新鮮感囉！」

他乘搭後的感受是覺得，座位與座位之間比起其他一般巴士較闊，「車背就薄嘅，但薄得嚟比起其他巴士就舒服嘅，唔會話頂住。」不過他指其載客量不足，「坐得太少人啦，我諗九巴呢方面就要慢慢努力。」另一位乘客蔡先生指他今早7時到場，覺得個冷氣「好涼好舒服！」

車長：相信電動巴士會是未來大趨勢

首位駕駛雙層電動巴士的車長表示，感到十分緊張和榮幸，他認為與傳統巴士分別是「電動巴士靜啲同埋揸落舒服啲，其他性能上大致一樣。」他又指電動巴士上斜有力，「上斜都有30幾40（km/hr）。」他指電動巴士較環保，相信是未來大趨勢。

首位駕駛雙層電動巴士車長指十分緊張和榮幸為公司開第一架雙層巴士，他指與傳統巴士的分別是「電動巴士靜啲同埋揸落舒服啲，其他性能上大致一樣。」（陳泳藴攝）