電動雙層九巴首航 巴士迷站頭大合唱 用錄音筆「錄低埋站聲音」
九巴首部純電動雙層巴士今日（30 日）上午11時首航，為行駛安泰至藍田站循環線的比亞迪巴士213M。早於上午7時，已有不少巴士迷聚集安泰總站守候，有巴士迷帶來錄音筆，希望錄低巴士到站的聲音，一眾巴士迷又在站頭合唱《綠袖子》改編版，「真的很興奮」此起彼落。踏正11時，一班巴士迷衝上上層車頭，在有利位置將手機掛在車上的扶手及窗邊，拍攝啟航的「歷史時刻」。
不少巴士迷及乘客都形容雙層電動巴士上斜夠力、冷氣夠大、座椅舒適。《香港01》記者試坐後，有感上斜「夠力」，巴士靠站時亦算穩定，雖然今日天氣炎熱，但車上冷氣亦足夠。
安泰總站今早聚集大批巴士迷，他們都表現得十分雀躍，不時又唱歌又大叫，合唱《綠袖子》改編版，直呼「好開心！好興奮！」
11時首班車 7時已守候期待上山能力
排頭位的乘客是將升中五的陳同學，他指今早7時已到場，「由細細個4、5年級嘅時候已經開始鍾意巴士，希望今次雙層電動巴士有一個煥然一新嘅感覺。」陳同學指因為這輛是雙層電動巴士，十分期待它的上山能力，「之前搭過覺得單層電動巴士都OK，佢上山都應付到嘅，所以都期待呢個雙層巴士嘅表現！」
「好興奮！想試吓佢啲冷氣夠唔夠！」
乘客馬同學亦表示，「好興奮！想試吓佢啲冷氣夠唔夠！」他指之前有乘搭過單層電動巴士，期望這輛雙層巴士「唔好跪低」。另一位曾同學同樣表示十分興奮，但他亦擔心電動雙層巴士穩定與否，「希望唔使跪低，因為單層巴士有啲坐唔穩。」
「好開心啊，架巴士又靜又襟用！」
在頭排的周先生甚至帶了錄音筆，「我今日專登帶咗錄音筆錄到站聲！」他指今早7時多便到達，「擔心驚佢截左龍上唔到，所以今日早嚟啊，唔可以遲到！」他見到雙層電動巴士很大呼好開心，「好開心啊，架巴士又靜又襟用！」
電動巴士在11時正式首航，在5分鐘前左右供乘客上車，立即全車滿座，巴士迷們紛紛在車上倒數開出，大呼「仲有兩分鐘！」
「車背薄得嚟比起其他巴士就舒服」
首批乘搭電動巴士的乘客，可獲贈首航證書以及不鏽鋼飲管套裝，他們紛紛在車廂內高舉獎品，在車上的彭先生表示，今早8時在新界過來安泰站搭頭班車，「為咗九巴公司架車首航，試下新鮮感囉！」
他乘搭後的感受是覺得，座位與座位之間比起其他一般巴士較闊，「車背就薄嘅，但薄得嚟比起其他巴士就舒服嘅，唔會話頂住。」不過他指其載客量不足，「坐得太少人啦，我諗九巴呢方面就要慢慢努力。」另一位乘客蔡先生指他今早7時到場，覺得個冷氣「好涼好舒服！」
車長：相信電動巴士會是未來大趨勢
首位駕駛雙層電動巴士的車長表示，感到十分緊張和榮幸，他認為與傳統巴士分別是「電動巴士靜啲同埋揸落舒服啲，其他性能上大致一樣。」他又指電動巴士上斜有力，「上斜都有30幾40（km/hr）。」他指電動巴士較環保，相信是未來大趨勢。