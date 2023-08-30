首屆香港演藝博覽明年10月舉行　楊潤雄：參與者均須遵守國安法

香港藝術發展局今天（30日）宣布，首屆香港演藝博覽將於明年10月14日至18日舉行，博覽其中兩個主要節目，包括國際精品演出及項目推介，今天起接受報名，公開予全球藝術人員及團體提交申請。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，所有來港參與博覽的人士和團體均必須遵守《港區國安法》，又指過去一年有不少海外藝術家來港表演，認為《港區國安法》不會影響本港文化藝術發展。



香港演藝博覽包括「演博節目」、「國際精品演出」、「項目推介」、講座、展覽、文化體驗及自選廣州及深圳文化之旅。「國際精品演出」主要為來自世界各地的藝術家及團體提供平台展現其整套作品或選段製作，大會將提供所需資源，包括場地、技術支援、旅費及住宿津貼等。

「項目推介」在為藝術家和藝術團體提供一個展示平台，向潛在的合作夥伴及資助者提出建議和尋求支持，藝術家和藝術團體亦可透過展覽向其他藝術從業者介紹他們的項目或作品。此外，香港演藝博覽將安排參加者自選到廣州及深圳考察，了解當地文化藝術。博覽節目詳情將於明年初公布。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港有一國之利，兩制之便，亦有大灣區龐大的文化藝術客源市場及演藝人才，希望能把握國際藝文界對大灣區市場及合作機會的興趣，以及內地非常高質素的藝團希望能與國際藝團合作的需求，建立一個重要的表演藝術界的平台，推動業務洽商、買賣、產業化合作，做大香港文化交流的聲勢，目標是打造一個具有獨特優勢及吸引力的大型國際表演藝術博覽，長遠發展成為一個成功的品牌。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，目標是打造一個具有獨特優勢及吸引力的大型國際表演藝術博覽，長遠發展成為一個成功的品牌。（藝發局提供）

他又提及所有來港參與博覽的人士和團體均必須遵守《港區國安法》，但指過去一年有不少海外藝術家來港表演，《港區國安法》不會影響本港文化藝術發展，目前仍有很多空間和自由予藝術家創作。

藝術發展局主席霍啟剛表示，香港演藝博覽目的是促進香港成為一個藝術「合作平台」和「交易市場」，促進世界各地專業藝術家與本地藝術家相互認可和交流，建立長期關係，開發新的可能性並促進合作項目的發展。

「國際精品演出」及「項目推介」今日起接受全球報名，10月底截止。有意參與的藝術人員及團體可於全新推出的博覽官方網站報名及了解提案詳情。