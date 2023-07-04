藝發局推見習配對計劃　每月補貼薪金約1.6萬　約40藝團參與

港府近年推動本港成為中外文化藝術中心，藝發局獲政府資助9,771萬，於今年7月推出兩項培育多元藝術人才的計劃，為期兩年，其中「藝術人才見習配對計劃」，將為近三年本地及海外高等院校畢業生，提供210個實習名額，每名實習生的月薪資助額為1.64萬元，目前有約40個合資格藝團願意聘請。



被問到會否不鼓勵申請者提交涉社會事件等作品，藝發局稱，當局會按一貫機制處理。



藝發局的「藝術人才見習配對計劃」獲撥款7726萬元，配對藝術機構、團體和實習生，每年實習名額有105個，申請資格為近三年內於本地及海外高等院校的畢業生。

計劃分為三大部份，包括「藝術行政人員見習計劃」、「表演藝術及藝術製作人員見習計劃」及「藝術科技人才駐場計劃」。前兩者實習期為18個月，每年提供30及50個名額；後者則採用12個月計劃形式，每年提供20個名額。符合申請資格的藝術機構或團體，可就上述兩項申請計劃，各申請一名見習生。

藝發局主席霍啟剛出席傳媒茶聚時表示，以往不少畢業生稱，難尋覓機會入行，「唔似律師、銀行有實習培訓」，所以藝發局擔任「紅娘」角色，為不同藝術機構配對實習生。

藝發局行政總裁周蕙心補充，見習生須為香港永久居民，學位不限藝術範疇，需年滿18歲以上，本地院校畢業生優先，但不會限制佔比。

她表示，已有40個藝術機構或團體，當中有來自九大藝團，有意透過計劃聘請70個見習生。計劃以「流水式」運作，直至用盡實習名額為止。

藝發局行政總裁周蕙心表示，就見習生配對計劃，不排除主要推動文化藝術的商業機構亦可參加。（胡家欣攝）

至於商業藝術機構可否申請，周蕙心表示，藝發局過往主要資助非弁利藝術機構，所以計劃會以他們優先，但若果尚有申請餘額，亦不排除主要推動文化藝術的商業機構，因為相信本港未來文化發展，亦要「官、商、民」合作，「唔好咁官式咁做。」

另一個「新苗發展資助計劃」，獲撥款2045萬，在兩年內分4期，每期支持約50個計劃，每個計劃資助上限是9萬元。

新計劃針對近5年內完成本地或海外藝術相關大專課程，過往未獲藝發局或政府類似資助的人士。

申請者可獲資助不同藝術計劃，包括表達、展覽、出版、藝術教育及其他創作、研究等，以助他們在行業札根。

被問到為何以5年為界限、未來會否關顧超過五年的藝術工作者，周蕙心認為，藝發局有不同類型資助，例如一年批出50多個「年度資助等，「相信成功嘅新苗，慢慢就唔係新苗，做得好已被人請，或成立小型團體」，強調計劃目標是幫助新人入行，「入咗行，自己搵機會⋯⋯藝術呢行唔係等人安排，要自己尋找機會」。

被問到會否不鼓勵申請者提交涉社會事件等作品，周蕙心稱，當局會按一貫機制處理，不希望詳述如何批出資助，強調會有團隊協助年輕人申請，「唔識填form(表格）、咩叫財政預算，可問吓我哋同事。」

文化體育及旅遊局今年4月回覆議員就財政預算案提問時披露，藝發局曾經終止2宗涉嫌違規或違法的資助計劃，涉及總資助額為約100萬元。周蕙心拒絕回應。