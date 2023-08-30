颱風蘇拉｜港人熱議8號風球前提早北上　羅湖落馬洲口岸打風照開

【打風/風球/熱帶氣旋】超強颱風蘇拉來勢洶洶，仍無阻港人周末北上玩樂的決心，反而有不少港人最關注在8號風球下，本港與內地各大口岸會否「封關」，以及港鐵會否停駛等公共交通問題，甚至擔心因打風被迫滯留在內地。



一般而言，來往香港與內地的通關口岸仍會正常開放，但推持有限度服務，市民須注意來往關口至內地，以及來往香港市區的交通有可能受影響。其中最多人使用的港鐵東鐵線羅湖站及落馬洲站，在8號風球下會維持服務，但若改掛9號或以上風球，列車服務便會暫停；來往落馬洲、皇崗口岸的過境穿梭巴士在8號風球下，亦會維持有限度服務。



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超強颱風蘇拉來襲，今日（30日）天文台發出一號風球，並預測其走勢強勁，料明日稍後或會改發3號風球，令不少原定計劃北上度周末的港人擔心交通安排，甚至憂心會滯留內地。其實在一號風球生效前，已有不少港人在facebook群組發帖文詢問颱風下的過關及交通安排，更提出繼續北上抑或留港休息，在網上收集意見，引來大批網民熱議。

對於奉行「馬照跑、舞照跳」的香港人來說，當然無阻其北上計劃，有許多網民都留言回覆強調「風雨不改」，決定如常出行；也有人表示會提早出發，聲言「星期五一放工即刻北上深圳」，也有人表示會提早於8號風球生效前出行。此外，有人認為只要順利過關，在深圳有不少商場都與地鐵站相連，而且商場內食肆林立，又有很多娛樂設施，留在室內足以玩樂一整天，絕無問題。

以下為深圳通關口岸及高鐵等在8號風球下的開放安排，以及往來關口及市區的交通一覽。