颱風蘇拉｜高鐵8.31至9.3來往西九及內地約40班次取消（附名單）

【打風/風球/熱帶氣旋】香港天文台今日（30日）傍晚5時40分發出一號戒備信號，港鐵表示，內地鐵路單位通報，受颱風影響，8月31日至9月3日部份往來香港西九龍站與深圳北、潮汕及廈門一帶的列車服務會有所調動或取消。港鐵指，乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票。



8月31日的車務調動：

G6388、G6381終點站更改為深圳北站。

取消以下車次:

由香港西九龍站出發：G6392/89、G5614、G5612 、G5610、G3006、G3008

由內地出發：G6390/1、G6387、G5609、G3005、G3007

▼8月29日 尖沙咀一帶雨勢頻密▼



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9月1日取消以下車次：

由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6586、G6588、G6514、G5604、G5650、G5652、G5654、G6562

由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6585、G6587、G6513、G6509、G5651、G5653、G5655、G6559

9月2至3日取消以下車次：

由香港西九龍站出發：G5612 、G5610、G3006、G3008

由內地出發：G5609、G3005、G3007

港鐵指，乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票。港鐵續指，未來數天列車服務可能仍會受颱風影響，乘客在出發前可透過12306網站，或手機應用程式查閱車次的最新資料。另外，香港西九龍站、高速鐵路網頁及手機應用程式亦會發放相關資訊；乘客亦可致電客務熱綫 21200888查詢。