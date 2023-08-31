颱風蘇拉｜國泰暫停9.1至9.2香港航班　HK Express兩日取消70航班

超強颱風「蘇拉」逼近本港，國泰航空今日（31日）公布，多班原定於9月1日（星期五）及9月2日（星期六）往來香港國際機場的航班受到影響。機管局網頁亦顯示，明日大部份航班取消。國泰航空早前已公布，豁免所有原訂9月1日及2日往返香港的航班改機票手續費。



HK Express香港快運晚上宣布取消9月1日及2日合共70個航班。



國泰航空公布，由於超強颱風蘇拉正逐漸迫近香港，多班原定於9月1日（星期五）及9月2日（星期六）往來香港國際機場的航班受到影響。

國泰表示，多班原定於明日至周六往來香港國際機場的航班受到影響，若乘客的航班已被取消，或因延誤而錯過，國泰指會盡力自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，當獲悉新航班詳情，乘客會收到國泰發送的電郵。

消息人士透露，大部份集中在明日下午，至後日上午的香港航班。

此前，國泰航空已公布，所有在8月30日或之前出票，原訂在9月1日及2日往返香港的航班，已安排豁免所有機票的重新訂位、更改航點的手續費用，更新後機票的旅遊日期須為今年9月30日或之前，並須受航班座位供應情況而定，不適用於已全額或部分退款的機票。

快運9月1及2日共70航班取消

國泰旗下廉航HK Express香港快運亦宣布，9月1日16個航線共50航班會受影響取消，航線如下：

由香港出發之受影響航班：

UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826

抵港之受影響航班：

UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871

受影響之航線：

台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京（羽田）、首爾（仁川）、東京（成田）大阪（關西）、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋

至於9月2日則有20個航班12條航線受影響：

由香港出發之受影響航班：

UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870

抵港之受影響航班：

UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821

受影響之航線：

曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪（關西）、布吉、東京（成田） 、東京（羽田）、福岡、首爾（仁川）

HK Express 正透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並會為他們提供下列三項以供選擇：

選項1：更改原定航線之出發日期

-免費更改出發日期及豁免票價差額一次

-必須於2023 年9 月2 日或之前提出有關更改安排

-新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制



選項2：以代金券形式申請全額退款

-必須於2023 年9 月15 日或之前遞交有關申請



選項3：退回整張訂單或受影響之航段之款項

-必須於2023 年9 月15 日或之前遞交有關申請



如在「飛遇世界鉅賞」活動中贏得機票禮券、並已兌換機票計劃於2023 年9 月1 日或2 日出發之得獎者，則可獲提供下列安排選項：

選項1：更改原定航線之出發日期

-免費更改出發日期一次

-必須於2023 年9 月2 日或之前提出有關更改安排

-新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制



選項2：退回機場稅及附加費款項安排

-必須於2023 年9 月15 日或之前遞交有關申請



大灣區航空兩日取消12班航班

大灣區航空宣布，9月1日取消8班航班，包括HB520、HB521、HB682、HB531、HB504、HB505、HB661及HB662；9月2日亦會取消4班，包括HB681、HB530、HB504及HB505。