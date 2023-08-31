颱風蘇拉｜高鐵8.31至9.4來往西九站　約120班次取消（附名單）

【打風/風球/熱帶氣旋】超強颱風蘇拉逐步靠近廣東東部沿岸，香港天文台今日（31日）早上指，會在下午3時至5時之間改發三號強風信號，並考慮明日（9月1日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

港鐵表示，受颱風影響，8月31日至9月4日部份往來香港西九龍站與內地的列車服務會有所調動或取消，涉及近130班列車受影響，包括121班取消。港鐵指，未來數天列車服務可能仍會受颱風影響，乘客可在30天內於12306網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理退票，並於出發前透過12306網站或手機應用程式查閱車次的最新資料。



▼8月30日 天文台發出一號風球▼



8月31日:



G6388、G6381終點站更改為深圳北站

G305終點站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發：G6392/89、G5614、G5612 、G5610、G3006、G6510、G80、G3008、G6504、G100、G408、G320、G3002、G3004、G5616、G6506



由內地出發：G6390/1、G6387、G5609、G5603、G6501、G3005、G3007、G99、G6503、G6113、G6511、G3001、G3003、G2963



9月1日:



G305終點站更改為廣州南站

G306出發站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6586、G6588、G6514、G5604、G5650、G5652、G5654、G6562、G6384、G6386、G6388、G6382、G6392/89、G5614、G418、G6504、G100、G3002、G3004、G5616、G2964、G6506



由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6585、G6587、G6513、G6509、G5651、G5653、G5655、G6559、G6383、G5613、G6385、G6387、G5611、G6381、G6390/1、G417、G99 、G6503、G3001、G3003、G2963、G5615、G6505



▼8月29日 尖沙咀一帶雨勢頻密▼



+ 11

9月2至3日:



G305終點站更改為廣州南站

G306出發站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發： G5612 、G5610、G3006、G3008、G6384、G6386、G6388、G6382、G6392/89、G5614、G418 、G6504、G100、G3002、G3004、G5616、G2964、G6506



由內地出發：G5609、G3005、G3007、G6383、G5613、G6385、G6387、G5611、G6381、G6390/1、G417、G99、G6503、G3001、G3003、G2963、G5615、G6505



9月4日



G306出發站更改為廣州南站



取消以下車次：



由香港西九龍站出發：G2964、



由內地出發：G5615、G6505

