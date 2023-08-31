風球蘇拉｜9.1凌晨掛8號風球　岑智明：入南海後最高風速第二高

超強颱風蘇拉逼近，天文台最新公布明日（9月1日）凌晨2時至5時期間改掛8號風球。前天文台台長岑智明繼昨日（30日）破例開腔講風後，今日（31日）再在Facebook發文，指蘇拉的中心最高風速曾達每小時230公里，僅次於2014年超強颱風威馬遜在南海創下的每小時240公里紀錄，較2018年山竹橫過呂宋進入南海後的每小時175公里強度還要高。



▼8月30日 天文台發出一號風球▼



圖為天文台對蘇拉的預測路徑。（天文台網頁圖片）

僅次於威馬遜2014年的每小時240公里紀錄

岑智明今日在Facebook發文指，超強颱風蘇拉的中心風速是每小時210公里，最高中心風速曾達到230公里僅次於2014年超強颱風威馬遜在南海創下的每小時240公里紀錄。

岑表示，2018年山竹的最高風速曾達每小時250公里，但該紀錄是在西北太平洋上錄得，山竹橫過呂宋進入南海後的強度打了個七折，「只有」每小時175公里。至於2017年天鴿的最高風速則曾達每小時185公里。

天文台前台長岑智明。（資料圖片／盧翊銘攝）

他又說，究竟蘇拉直接通過呂宋海峽進入南海的蘇拉當接近珠江口時的風力會如何，尚要拭目以待，呼籲大家做好防風準備。

他亦稱收到不少朋友問「船公司最新颱風指引」屬真屬假，他強調是「流料，玩咗十幾年啦，out 咗啦！」

▼8月29日 尖沙咀一帶雨勢頻密▼

