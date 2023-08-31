颱風蘇拉｜風暴潮與山竹相若　吐露港水位升至水平以上5米似溫黛

超強颱風「蘇拉」吹襲本港，天文台台長陳栢緯今日（31日）預告，「蘇拉」會在明晚（9月1日）至周六（9月2日）初最接近香港，在廣東沿岸掠過，風暴潮水位會同2018年「山竹」襲港相若，吐露港水位明晚近午夜最高，在海圖基準面以上5米，接近1962年「溫黛」襲港水平，大澳水位在周六中午前最高達3.5至3.8米，與2017年「天鴿」相若。



過渡性房屋其中一個選址據悉是位於大埔滘和吐露港公路旁，享有全海景的港鐵員工宿舍「策誠軒」。宿舍背山面海環境清幽。（張浩維攝）

▼1962年「溫黛」情況▼



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吐露港水位海圖面以上5米 維港中午前水位3.5米

天文台台長陳栢緯表示，「蘇拉」預測路徑會由東向西橫過廣東東部沿岸，會在明晚至周六初最接近香港，強度為強颱風至超強颱風級別，當經過本港西邊後會減弱成颱風。

陳栢緯指出，「蘇拉」引致的風暴潮，會同2018年「山竹」襲港相若，而根據以往風暴潮紀錄，吐露港於明晚近午夜時段水位最高，在海圖基準面以上5米左右，接近1962年「溫黛」情況；而維港明日中午前水位最高， 達3至3.5米，稍低於「溫黛」；大澳水位在周六中午前最高，達3.5至3.8米，與2017年「天鴿」相若。

天文台指出，香港海水高度會於明晚接近午夜至周六中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸，海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。