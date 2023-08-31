今日必看8分鐘｜東涌翔東路校巴巴士相撞｜天文台周五改發8號風球

東涌翔東路校巴與雙層巴士相撞 最少34人受傷 當中3人傷勢嚴重

今日（31日）早上7時54分，一輛校巴沿東涌翔東路往東涌行駛，至深水角變電站對開時，與一輛愉景灣巴士相撞。其中校巴衝入路邊草叢傾側，右邊車身嚴重損毀；雙層巴士亦剷上路壆撞樹堆，車頭毀爛、擋風玻璃碎裂。

將軍澳現縱火狂徒 區內多處起火 多輛單車及康文署設施焚毀

將軍澳區於三小時內，先後發生6宗火警，疑為連環縱火案。今日（31日）凌晨3時18分，有途人經過將軍澳海濱公園屋苑Monterey對開，發現有大型垃圾桶起火，火勢波及康文署位於公園內的臨時辦公室，於是報警，消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊撲熄火勢，初步相信起火原因有可疑，警方列作縱火處理。

颱風蘇拉｜天文台周五改發8號風球 料狂風大驟雨低窪嚴重水浸

超強颱風「蘇拉」逐漸逼近本港，天文台在下午改掛3號風球，預計會在明日（9月1日）改發更高級別的8號風球，明日日間天氣顯着轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。受風暴潮影響，海水高度會於明晚午夜明顯上升，沿岸低窪地區可能嚴重水浸。

颱風蘇拉｜天文台：威力似山竹或10號風球 情況倘極端或建議停工

超強颱風蘇拉逼近香港，天文台預計明日（9月1日）改發八號烈風或暴風信號，並轉吹東北風10級，離岸及高地達12級，風力相等於10號風球。港府召開跨部門記者會講述準備工作，天文台表明預測周五凌晨2至5時改發8號風球，形容今次威力與上次破壞力極強的「山竹」相若，並指倘路徑及風力一如預測，天文台有機會改發10號風球。政務司司長陳國基指，倘颱風造成極端情況，例如山竹令大量樹木倒塌，市民無法上班，政府會適時公布，建議全港停工，但他個人認為「今次預早做好晒啲嘢，相信要咁做嘅機會唔大。」

港大護理系Ocamp風波｜警拘捕20歲男子 涉迎新活動非禮18歲女子

近日有香港大學護理系新生在社交平台聲稱參與學系迎新營（Ocamp）期間被學長非禮，並指俗稱「組爸媽」的學生輔導員公然吸食大麻。警方調查事件後，昨日（30日）下午在元朗區以涉嫌「非禮」拘捕一名20歲本地男子，他被指早前於一大學迎新活動中非禮一名18歲女子。

蒙著嘴上學去｜開學在即逾半小一生仍遮臉 學生鍾意戴家長感安全

明日是疫後復常首個開學年，不少學生在解除口罩令半年後，仍然習慣遮半臉上學，有小學上周舉行新生適應班，平均逾半一年級生戴口罩。有家長說除了基於健康保障，亦因為子女經歷三年疫情，習慣進入課室戴口罩，不擅於真面目示人。有校長表示，會透過講座和班主任課向學生講解，並安排參加不同課外活動和義工服務，協助他們認識自己，同時建立個人自信，又呼籲家長若非流感高峰期，子女身體健康許可，可盡早為他們除口罩，令他們學懂從別人容貌，觀察喜怒哀樂，以助與同學間交流相處。