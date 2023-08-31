蒙著嘴上學去｜開學在即逾半小一生仍遮臉　學生鍾意戴家長感安全

明日是疫後復常首個開學年，不少學生在解除口罩令半年後，仍然習慣遮半臉上學，有小學上周舉行新生適應班，平均逾半一年級生戴口罩。



有家長說除了基於健康保障，亦因為子女經歷三年疫情，習慣進入課室戴口罩，不擅於真面目示人。有校長表示，會透過講座和班主任課向學生講解，並安排參加不同課外活動和義工服務，協助他們認識自己，同時建立個人自信，又呼籲家長若非流感高峰期，子女身體健康許可，可盡早為他們除口罩，令他們學懂從別人容貌，觀察喜恕哀樂，以助與同學間交流相處。



今屆小一新生，在學前階段經歷三年疫情，部分人已習慣戴口罩。（梁鵬威攝）

小一新生：我鍾意戴口罩

九龍黃埔宣道小學上周五舉行首日新生適應班，約150名一年級學生第一次踏足校園。《香港01》記者點算各班戴口罩的比例，發現每班介乎四至六成學生戴口罩。

一年級生黃同學表示，喜歡戴口罩，如果有選擇，會選擇不脫罩。另一位黃同學則說，是媽媽要求戴口罩，認為是有疫情需要。同班的徐同學表示，不喜歡戴口罩，因感到辛苦，所以沒有戴。

家長：受幼稚園老師訓練 兒子入課室堅持戴

口罩令於今年3月1日解除，持續三年多的疫情已結束，家長王女士的兒子仍有戴口罩，她解釋疫下三年，幼稚園老師已訓練兒子習慣戴口罩，「試過係露天地方，要特登除佢口罩，但進入課室時，佢仲係堅持要戴。」

她表示，留意到戴口罩影響兒子社交，例如不肯定朋友的面容，相信需要時間適應除罩，「暫時畀佢戴住先，可能佢見到其他小朋友唔戴，自己會除。」

黃埔宣道小學一年新生上周五首次回校，有大半班仍戴口罩。（梁鵬威攝）

家長：校園多小朋友 戴口罩感覺較安全

另一位家長何太表示，校園多小朋友聚集，兒子戴口罩會感覺較安全，而且他本身患有鼻敏感，去到不同環境易打乞嗤和流鼻水，戴口罩能減低對別人影響，同時令他注重衞生。她說，不會規定兒子全日戴口罩，體育課、飯後想休息等，均可選擇不戴，相信可戴多一段時間才脫下。

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校長：疫情礙學生全人發展 失發揮才能建立自信機會

大半班小一新生「蒙著嘴」上學，校長李德衡表示是預期之內，事實上暑假前全校仍有約七成學生戴口罩，以其觀察，大部分家長經歷疫情後，對子女健康較為緊張，希望能夠「買個保險」，少部分則是學生無信心除罩。李德衡指，留意有高年級生對容貌缺乏自信，「戴口罩成為一張臉嘅保護罩」，「試過有學生食飯時拉底少少口罩，之後𢳂一羹飯後再戴番，或者飲管放係口罩邊飲嘢。」

疫情奪去學生正常校園生活，課外活動、校外比賽一度暫停，即使恢復面授後，學生須接種疫苗，才獲准參加課外活動。李德衡認為，疫情影響學生全人發展，學生未能透過足夠課外活動發掘個人特質和展現才能，從而建立自信心，亦欠缺群體協作和共同比賽的經驗，去學懂互相欣賞，學習面對成功與挫折，要彌補這些成長體驗，塑造完整性格的發展，相信仍需要時間累積和培養。

校長李德衡表示，鼓勵學生盡早除口罩，以助正常與人交流。（梁鵬威攝）

盡早除口罩越好 學懂觀人於微 與人相處

李德衡表示，不會強制要求學生除罩，開學後會繼續透過講座和班主任課，向學生講解甚麼情況才需要戴口罩，亦會安排學生參與不同課外活動和義工服務，協助學生認識自己，同時建立個人自信。他呼籲家長若非流感高峰期，孩子身體健康許可等，可盡早為子女除口罩，有助他們學懂「觀人於微」，從別人容貌，觀察喜恕哀樂，以助同學間相處，「希望大家除下口罩，可以開心呼吸真正空氣嘅味道，同時加強彼此之間交流。」

翻查教育局網頁，局方曾製作簡報資料，建議學校及家長如何協助學生除口罩。不過，由三月解除口罩令至今，仍有不少學生戴口罩，當局對於家長和學生有何建議，《香港01》正向教育局查詢。