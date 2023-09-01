颱風蘇拉｜西環海傍街坊攜孫散步稱空氣好　內地客追風指風力不大

【打風/ 8號風球/ 熱帶氣旋】超強颱風蘇拉逼近香港，天文台今日（1日）凌晨2時40分發出八號西北烈風或暴風信號，預計今晚至明早最接近本港，在香港天文台已南約50公里掠過。



以往颱風重災區的西環海傍今早風浪尚算平靜，雖然天空滿佈烏雲，但只是偶有微雨，風力不算太強，現場有不少市民於海傍附近逗留。有從內地來港的旅客一家三口出來「追風」，感受蘇拉威力，惟感風力不強；有長者稱空氣好，帶孫兒出來散步，笑言孫兒在微風之下特別興奮。



遊客稱不幸遇颱風 昨日一次過去完行程景點

八號風球懸掛將近6小時，西環海傍風勢不大，但海面水位上升，距離地面位置僅約半米。不少市民趁無雨前來散步。昨天剛從杭洲抵港的金先生，自言「運氣不怎麼好」，他本來打算在港逗留三日兩夜到處遊玩，但由於颱風的到來，昨天以半日時間走完所有景點。

他稱自己屬於「追風一族」，一家三口今日上午出來打算在海邊玩一會，現場感受風力不強，覺得很刺激、很好玩，「這颱風還好，還可以接受」，下午則會留在賓館，不會出來。其回程返杭州的航班仍未取消，但他認為香港很漂亮，很喜歡香港，相信三天旅遊並不夠，「再待（留）一天也沒所謂呀。」

街坊稱習慣應對颱風不擔心 同意天文台預早掛波

居於附近的陳先生帶同孫子來到海旁，笑言孫兒比平時興奮：「而家空氣好呀嘛，風唔係好大，舒服」。他表示，對於今次蘇拉襲港不感擔心，皆因該區過去經常應對颱風，「天鴿已經好勁㗎啦，比天鴿勁嘅可能性唔係好大啫應該」，不過稍後風大雨大，則會回家。他表示已預早做好防風措施，在窗戶貼上膠帶擋風。被問及會否認為今次「掛波」掛得太早，他指，為保護市民生命財產安全，預早「掛波」亦是應該。