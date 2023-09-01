風球蘇拉天氣預報｜天文台：尖沙咀南50公里掠過　路徑圖預測更近

超強颱風蘇拉今日（1日）正午12時集結在本港尖沙咀天文台東南偏東約170公里，以時速約10公里向西北偏西移動，逼近珠江口一帶。天文台預測蘇拉會在今晚至明早（2日）最接近本港，在天文台以南約50公里內掠過；而預測移動路徑圖更顯示，蘇拉實際會在本港以南的擔桿列島橫過，與尖沙咀天文台的實際距離只有約30公里。



根據內地中央氣象台資料，十二級風圈（颶風）半徑達70公里，足以覆香港南北全境56公里範圍。



超強颱風蘇拉今日（1日）正午12時集結在本港尖沙咀天文台東南偏東約170公里。(天文台圖片)

天文台指蘇拉的眼壁完整，環流緊密，隨着蘇拉繼續靠近本港，未來數小時天氣將逐漸轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

天文台今日凌晨表示，8號風球今日大部份時間維持，預測蘇拉今晚至明早在香港以南100公里內掠過，不過到了近中午時改為會在天文台以南50公里內掠過，較凌晨時縮短一半。

蘇拉今日正午12時集結在本港尖沙咀天文台東南偏東約170公里。根據移動路徑預測圖，天文台料蘇拉會在本港南端蒲台島以南的珠海市擔桿列島橫過，距離天文台只有約30公里，與天文台稱「以南50公里內掠過」脗合。

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天文台預測本港風力會逐步增強，料風力將達12級，即颶風。內地中央氣象台的資料顯示，12級風的半徑為70公里，而本港由羅湖至蒲台島的長度為56公里，即全境都很大可能進入颶風圈。

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